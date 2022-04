Radiée à cause d'un bug informatique, une Grenobloise passe son dimanche à essayer de voter

Votera ou votera pas ? Comme beaucoup de Français, Najat s'est rendue aux urnes ce dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle. Sauf qu'à son arrivée, les assesseurs lui annoncent que son nom n'est pas sur le registre des votants. Elle a pourtant pu voter au premier tour. Elle apprend alors qu'elle a été radiée involontairement entre les deux tours. La Grenobloise de 64 ans va faire des pieds et des mains toute la journée pour faire réinscrire son nom sur les listes avant la fermeture des bureaux de vote.

Un parcours du combattant

À 10 heures, Najat se rend en famille à son bureau de vote, dans le quartier Teisseire à Grenoble. Les assesseurs cherchent son nom dans la liste des inscrits, et surprise, elle n'apparaît nulle part. "J'avais pourtant voté dans ce bureau au premier tour, et cela s'était très bien passé !", explique-t-elle. "Ma fille et mon mari étaient avec moi ce dimanche, et il n'y a pas eu de soucis pour eux."

Après vingt minutes d'attente au bureau de vote, le responsable des lieux l'invite à rentrer chez elle, le temps, pour eux, de comprendre d'où vient le problème. "Je suis arrivée à la maison, il m'a rappelé, et il m'a dit qu'il fallait aller à la mairie", poursuit la Grenobloise. "On est alors partis à la mairie, on a été reçus par une personne qui m'a expliqué que j'étais radiée de la liste électorale !". On lui demande alors de se rendre au tribunal pour régulariser la situation.

Il est 13 heures, Najat décide de rentrer manger. Après le repas, elle prend le bus en direction du tribunal. Une fois sur place et de nombreuses formalités à faire, elle est reçue par une juge. Elle lui explique que l'erreur est informatique. "Elle m'a dit qu'elle allait rendre son jugement et quelques minutes plus tard, elle est revenue pour me donner l'autorisation d'aller voter", raconte, soulagée, Najat. La voilà repartie en direction de son bureau de vote, le passage au tribunal aura duré deux heures, tout de même.

De retour au bureau de vote, 8 heures après

À son retour au bureau de vote, les assesseurs la reconnaissent. "J'ai voté sous les applaudissements des personnes qui s'occupent des votes !", décrit tout sourire Najat. "Ils m'ont dit qu'ils voulaient saluer ma détermination." Et effectivement, au final, la Grenobloise est partie voter à 10 heures le matin, pour véritablement glisser son bulletin dans l'urne... à 18 heures !

Najat n'est en colère contre personne. Elle préfère en rire. Un sourire en coin, elle tire même la morale de son histoire : "Je dis tout simplement que la machine ne remplacera jamais l'homme !"

La Préfecture de l'Isère, de son côté, assure que ce genre de problèmes informatiques ne survient que très rarement. Elle dénombre tout de même au moins deux autres personnes qui se sont retrouvées dans la même situation que Najat dans le département.