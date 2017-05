Jean-Michel Iratchet, secrétaire départemental du Front National 64 : "Emmanuel Macron est un président mal élu"

Marine Le Pen reconnaît ce dimanche soir sa défaite mais salue "un résultat historique et massif" pour le Front National. Retrouvez ici l'intégralité du discours du secrétaire départemental du FN dans les Pyrénées-Atlantiques, Jean-Michel Iratchet, devant les militants à Pau.

Quelques minutes après l'annonce des résultats, Jean-Michel Iratchet, secrétaire départemental du Front National, a pris la parole devant un trentaine de militants du Front National en Béarn réunis rue Montpensier à Pau. Il débute son propos par des regrets : "on espérait que le ciel soit ce soir bleu marine, en fait le ciel ce soir s'est assombri pour l'avenir de la France, avec l'élection d'un président qui est à la fois le représentant des grands intérêts financiers, de l'Union européenne et un représentant qui a été élu avec les voix de l'UOIF, les organisations islamistes de France. Je crois que ce président quoi qu'on en dise, avec ce taux d'abstention, est un président mal élu. Car quand on élit un président par défaut c'est forcément un président mal élu".

Jean-Michel Iratchet reste combatif : "on n'a pas gagné cette bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Il y a une nouvelle campagne, celle des législatives, qui va commencer et qui va être déterminante puisque cette majorité à l'assemblée nationale permettra ou pas au président de diriger la France".

Les républicains et l'UDI ont été "bayroutisés". Notre angle d'attaque sera celui là : ils sont tombés dans la collaboration- Jean-Michel Iratchet

Il met également en cause les partis de la droite traditionnelle : "ce que l'on peut aussi dire c'est que Les Républicains et l'UDI sont complètement décrédibilisés, ils ont appelé à voter pour Macron comme l'avait fait Bayrou quand il avait appelé à voter Hollande. Ils ont été "bayroutisés", et aujourd'hui Les Républicains et l'UDI sont tombés dans ce piège là. Notre angle d'attaque sera celui là : ils sont tombés dans la collaboration. La collaboration totale avec cette mouvance En Marche! qui rassemble des gens de droite, de gauche , on ne sait plus. C'est le centre introuvable et la droite molle. C'est ça qu'ils sont devenus. Il faut rester mobilisé, aller de l'avant, le combat n'est pas perdu. Il faut garder le moral, nous l'avons, c'est très important de le conserver. Ce soir je ne fais pas la gueule, je ne suis pas triste parce que je suis déjà dans le combat suivant. Je vous demande à tous de rester pugnaces et de ne pas leur faire de cadeaux".

Comme souvent, le Front National met en cause le rôle de la presse : "on a assisté à une campagne médiatico-politique de haine vis à vis de nous qui a été sans précédent. Il ne faut pas se démobiliser, on a un moral de vainqueur, on gagnera. Puis enchaîne sur le prochain objectif, les élections législatives : "je pense très honnêtement qu'Emmanuel Macron va très vite prouver son incompétence quand il va se heurter à la réalité des dossiers dans la politique internationale et la politique intérieure française. Il y aura ce troisième tour que sont les législatives et je prédis qu'il y aura un quatrième tour social à l'issu des législatives, donc restons mobilisés".

Vous avez devant vous un criminel contre l'humanité. Je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu notre Nuremberg. On va attendre. Va-t-on nous juger? Je ne sais pas. Avec Macron il faut s'attendre à tout - Jean-Michel Iratchet

Jean-Michel Iratchet termine son discours en fustigeant un certain nombre de déclarations d'Emmanuel Macron : "nous on croit en la France, en ses valeurs, en ses racines, tout ce qui a fait notre histoire. Macron lui n'y croit pas, il n'y a pas de culture française, il l'a dit plusieurs fois. À Alger, il a accusé la France de crime contre l'humanité. Moi je suis pied noir, donc vous avez devant vous un criminel contre l'humanité. Je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu notre Nuremberg. On va attendre. Va-t-on nous juger? Je ne sais pas. Avec Macron il faut s'attendre à tout".

Marine Le Pen a également annoncé ce dimanche soir la création d'une "nouvelle force politique", pour rassembler "tous les patriotes" et incarner l'opposition.

Jean-Michel Iratchet sera l'invité de France Bleu Béarn lundi matin juste après le journal de 7 heures.