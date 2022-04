Julien Odoul, porte parole du Rassemblement National, Bastien Lachaud, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et Laétitia Avia, porte parole de la République en Marche et députée de Paris, étaient invités ce lundi sur France Bleu Paris pour réagir à la réélection d'Emmanuel Macron.

Réélection d'Emmanuel Macron : un représentant du RN, de LFI et de LREM réagissent sur France Bleu Paris

Emmanuel Macron a été réélu président de la République dimanche 24 avril 2022 avec 58,54% des voix. L'abstention est importante : 28,01%. Près de 42% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté pour Emmanuel Macron de façon à faire barrage à Marine Le Pen. La candidate d'extrême droite a perdu mais son score reste historique.

Pour réagir à cette réélection, Julien Odoul, porte parole du Rassemblement National, Bastien Lachaud, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et Laétitia Avia, porte parole de La République En Marche et députée de Paris, étaient invités ce lundi matin sur France Bleu Paris.

Tous ont en ligne de mire les prochaines élections législatives qui donneront ou non la majorité à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale.

La réaction de Julien Odoul (RN)

"C'est une déception avec un parfum de victoire"

Au lendemain de cette réélection d'Emmanuel Macron, le porte-parole du Rassemblement National, Julien Odoul, dit éprouver un sentiment "contrasté" après la défaite de sa candidate. Une défaite qui n'en est pas vraiment une pour lui. "C’est une déception avec un parfum de victoire. Près de 42%, ça illustre l’enracinement des idées nationales et ça témoigne de leur progression. Il y a dix ans, Marine Le Pen faisait 18% à l’élection présidentielle, il y a cinq ans 33%. Nous incarnons aujourd’hui le principal pôle d’opposition", dit-il.

Julien Odoul vise à présent les législatives, l’objectif étant d’envoyer "le plus de députés RN à l’Assemblée pour que Macron n’ait pas les pleins pouvoirs".

Pour autant, le porte-parole du parti a vivement reproché à Eric Zemmour ses propos, concernant la huitième défaite du clan Le Pen lors d’une présidentielle. "Il devrait plutôt se taire, il a fait 7% au premier tour. L’opposition doit se constituer autour de nous, ce n’est pas à la souris de porter l’éléphant", conclut-il.

La réaction de Bastien Lachaud (LFI)

"On est dans une situation où les Français n'ont pas eu le choix au deuxième tour"

Pour le député de la sixième circonscription de la Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron est "le président le plus mal élu de la cinquième République". Selon lui, il n'est pas "pleinement légitime pour appliquer son programme".

Bastien Lachaud souligne le faible taux de participation et le vote des électeurs LFI par défaut, pour faire barrage au Rassemblement National. Emmanuel Macron "doit entendre ce qui s'est exprimé dans cette élection, la colère du peuple qui s'est abstenu, la colère de ceux qui n'ont pas voté pour lui".

Le député estime que les élections législatives représentent un troisième tour et qu'elles vont permettre d'avoir une respiration démocratique. Quant à savoir si la gauche fera un front commun autour de Jean Luc Mélenchon pour le faire entrer à Matignon. Les discussions sont ouvertes, dit il.

La réaction de Laétitia Avia (LREM)

"Le minimum retraite doit être voté très vie"

Malgré la victoire, Laétitia Avia assure entendre les électeurs qui ont voté Emmanuel Macron uniquement pour faire barrage au Rassemblement national. Pour elle, le président est légitime et il faut se méfier de ceux qui "soufflent sur les braises" comme Jean-Luc Mélenchon qui a, dit-elle, "la défaite amère". Elle pense que la montée du Rassemblement National révèle "un échec collectif de toute la classe politique".

Laétitia Avia estime que les députés ne sont pas déconnectés du quotidien des Français. "On entend leur peine et leurs difficultés", assure-t-elle en expliquant que la République En Marche cherche les moyens d'agir plus vite en mettant en œuvre des actions qui auront des répercussions tout de suite sur le portefeuille.

Elle explique aussi qu'il faut davantage de consensus et pas seulement faire passer des lois par la force du Parlement. Malgré tout, elle précise que LREM va tout faire pour donner une majorité à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale.

Parmi les priorités d'Emmanuel Macron pour ce nouveau quinquennat, la députée souligne qu'il y a l'indexation des retraites. "C''est 750 euros de pouvoir d'achat direct pour nos aînés, ça, il faut le faire très très vite et le minimum vieillesse, le minimum de retraite à 1100 euros doit être aussi mis en place très vite".