Régionales 2021 : les écologistes normands lancent leur campagne

Ils viennent de donner le coup d'envoi de leur campagne : les membres du groupe "Normandie écologie" ont dévoilé ce mardi les grandes lignes de leur programme, et leur tête de liste, Laetitia Sanchez.

Laetitia Sanchez, maire de Saint-Pierre-du-Vauvray espère bien mettre en valeur le patrimoine naturel de sa commune pendant les six années de son mandat

On ne connaît pas encore l'organigramme définitif ; les représentants de chaque départements ne sont pas encore officiellement désignés. En revanche, on sait désormais qui sera la tête de liste de Normandie écologie (EELV - CAP21 - Génération écologie) : il s'agit de Laetitia Sanchez, déjà conseillère régionale, et maire EELV de Saint-Pierre-du-Vauvray, dans l'Eure.

Si l'équipe n'est pas encore complètement définie, on en connaît quelques noms : Rudy Lorphelin (candidat EELV aux dernières municipales à Caen), Béatrice Hovnanian (professeure à Caen et colisitère EELV aux dernières municipales), Bastien Recher (issu du PS, chef de file Génération.s au Havre), ou encore Pierre-Emmanuel Hautot (principal de collège à Lillebonne et candidat aux sénatoriales en Seine-Maritime), ou encore Jean-Michel Bérégovoy (conseiller communautaire de la métropole de Rouen).

Lors d'une visioconférence de presse ce mardi, les représentants du groupe ont évoqué les grandes lignes de leur programme : contrer l'artificialisation des sols, encourager les transports en commun, sortir à terme du nucléaire, miser sur la rénovation énergétique... Des thèmes détaillées dans un nouveau site internet.

Les élections régionales devaient se dérouler en mars 2021, elles devraient finalement avoir lieu en juin à cause du covid. En Normandie, l'actuel président de région Hervé Morin a déjà annoncé son souhait de briguer un nouveau mandat.