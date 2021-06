Régionales : "On a deux adversaires, le RN et l'abstention" - François Vincent, candidat PS en Haute-Vienne

A 10 jours du premier tout des élections régionales, François Vincent, conseiller régional sortant de la majorité, et chef de file en Haute-Vienne aux côtés d'Andréa Brouille, n'est "pas inquiet de la météo des sondages, mais de l'abstention. On a deux adversaires, le Rassemblement National et l'abstention". Alain Rousset, président socialiste sortant de la Région Nouvelle-Aquitaine, brigue un cinquième mandat, mais il semble en difficulté. Il est même devancé par le Rassemblement National selon le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria pour France Bleu et France 3.

Sur France Bleu Limousin, François Vincent rappelle le rôle de la Région, dans le dossier de la RN 147 et dans les investissements : "Plus de _340 millions d'euros ont été donnés sur 5 ans dans le développement économique du Limousin_, singulièrement pour Limoges avec 240 millions d'euros, quasiment le budget de Limoges Métropole. Et en dehors de tout ce qu'on a pu donner pour l'université, dans le très haut débit."

Ce week-end, le candidat Rousset a choisi la Haute-Vienne et plus précisément Saint-Yrieix-la-Perche, fief de Daniel Boisserie, pour organiser son premier meeting. Ce sera ce samedi 12 juin à 18h30 à la salle des congrès en présence notamment de Julie Gayet et Dominique Besnehard, avec un mot d'ordre : "Se mobiliser" pour atteindre l'objectif d'arriver en tête au soir du premier tour.