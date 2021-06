Les écologistes et les forces de gauche devraient se présenter unis au second tour des élections régionales dans le Grand Est. Les têtes de listes Eliane Romani et Aurélie Filippetti ont expliqué dès les premiers résultats qu'elles allaient discuter à l'élaboration d'une liste commune.

Régionales dans le Grand Est : les écologistes et la gauche en ordre de bataille pour le second tour

Les écologistes et la gauche dans le Grand Est sont en bonne voie pour fusionner leurs listes en vue du second tour des élections régionales. Eliane Romani, la candidate de l'union des écologistes et de la gauche est arrivée en troisième position de cette élection avec prés de 14,9 % des voix. Une alliance se profile avec la liste de l'Appel Inédit menée par Aurélie Filippetti qui a réuni 8,5 % des voix lors de ce premier tour.

Une alliance naturelle

Longtemps durant la campagne, les deux personnalités ont ferraillé et tenté de trouver un point d'accord sans y parvenir. Mais au soir du premier tour, et avec les résultats comme juge de paix, les deux chefs de file semblent désormais sur la même longueur d'onde : une alliance se profile pour le second tour.

La dynamique engagée va servir au second tour - Aurélie Filippetti

Dès l'annonce des résultats, Eliane Romani, la candidate de la liste d'Union écologiste expliquait avoir envoyé un message à la candidate de l'Appel Inédit. Un message accueilli positivement par Aurélie Filippetti. "On a une énergie qu'on va pouvoir déployer pour le deuxième tour de cette élection. On va discuter autour d'un projet écologiste et de gauche", a -t-elle expliqué.

Il faut dire que les chiffres sont parlants. Même si une élection ne se fait par addition, les deux listes ensemble sont au delà de 23%, ce qui est au dessus du score du candidat du RN, arrivé en seconde position avec un peu plus de 20% des voix. C'est le président sortant Jean Rottner (LR) qui est arrivé en tête avec un peu plus de 30% des voix.

Brigitte Klinkert, la candidate de la majorité présidentielle a recueilli un peu plus de 11% des voix. Elle peut soit se maintenir, soit fusionner avec une autre liste.

Les candidatures pour le second tour doivent être déposées les lundi 21 et mardi 22 juin 2021 jusqu'à 18h00.

