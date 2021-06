Régionales dans le Grand Est : pourquoi les Mosellans ont-ils boudé les urnes ?

L'abstention pourrait atteindre des niveaux records lors du premier tour des élections régionales et départementales dans le Grand Est, comme partout en France. La Moselle présente un taux de participation particulièrement bas, à 17,59% à 17 heures, le plus bas de la région.

Pourquoi les Mosellans ont-ils boudé les urnes ce dimanche ?

« On ne comprend pas tout »

Certains reconnaissent leur manque d'interet pour ce scrutin local, dont les enjeux paraissent moins lisibles aux yeux de ces mosellans interrogés dimanche : « On ne comprend pas trop le but de ces élections. Autant pour les municipales, on sait qu'on va élire un maire, autant là on ne sait pas pourquoi on vote en fait » explique cette passante dans les rues de Metz.

Même point de vue pour d'autres citoyens qui reconnaissent « ne voter que pour les présidentielles » : « Les présidentielles oui, mais les régionales, je ne m'y intéresse pas » commente ce mosellan.

« Cela ne change rien »

D'autres citoyens expriment plus d'amertume vis à vis de la vie politique dans son ensemble, et dont ils disent s'être éloignés : « Je n'y crois plus trop et je suis loin de tout ça. C'est à des années lumières de mon quotidien. C'est malheureusement toujours pareil : les mêmes promesses, la même démagogie. Rien ne change » explique ce passant, dépité.

« Plus confiance dans aucun parti » ; « ils se valent », certains expriment aussi leur déception : « À chaque fois qu'on vote, on a l'impression de se faire avoir. On nous vend un profil, et à la fin c'est tout le contraire. »

Même constat pour cette Mosellane, qui ne vote plus depuis plusieurs années : « Je ne crois plus en rien. Je ne m'intéresse plus du tout à la politique menée : je pense qu'il faut bouger ce gros éléphant. Les politiques vivent cachés, je pense qu'il feraient mieux de descendre un peu plus dans la rue, et de faire un peu de "vis ma vie" pour certains fonctions » explique-t-elle.

Le taux de participation au niveau national à 17 heures est de 26,72 %, en chute libre par rapport aux régionales de décembre 2015 (43,01%) et départementales de mars 2015 (42,75%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.