Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Lutte ouvrère veut faire entendre la voix des travailleurs

À 64 ans, cette retraitée qui habite Echirolles près de Grenoble, ancienne spécialiste du dessin technique, est encore militante à la CGT et porte régulièrement les couleurs de LO aux élections locales.

Pourquoi une liste Lutte ouvrière à une élection locale alors que vos thèmes de campagne sont exclusivement de portée nationale ?

Ecoutez, on s'adresse aux travailleurs de la région. Aujourd'hui, le problème des travailleurs de la région, c'est toutes les conditions de travail qui se dégradent., c'est le chômage. Voyez les fermetures d'entreprises, on a de nombreux exemples. De même, les bas salaires, c'est la précarité. Qu'on soit de la région Rhône-Alpes ou qu'on soit de la France et même aujourd'hui dans le monde, vous voyez que la crise touche toutes les classes populaires. C'est ça que je veux porter dans ces élections. Et je défends justement un programme de luttes. Parce qu'il n'a aucune raison de subir. Vous savez, les travailleurs, ils ont montré qu'ils étaient essentiels dans cette crise sanitaire. C'est eux qui sont montés au front. C'est eux qui ont pris tous les coups. Si on peut dire à des soignants, aux caissières, aux femmes de ménage, aux ouvriers, aux intérimaires, eh bien aujourd'hui, ils sont tout à fait légitimes à mettre en avant leurs besoins, à défendre leurs intérêts, à commencer par un emploi pour tous.

Que peut faire un élu de l'exécutif de la région à l'échelon régional pour ces problèmes que vous soulevez notamment les salaires ?

Moi, je crois qu'aucun élu ne sera à la place des travailleurs. Il n'y a pas de sauveur. Moi, je m'adresse à tous les travailleurs qui ne sont pas résignés, qui ne baissent pas les bras et qui, dans ces élections, peuvent au moins dire ce qu'ils pensent. Ce sont les travailleurs qui font fonctionner cette société, je pense qu'ils sont beaucoup plus aptes à la gérer, à la diriger. Parce qu'on a vu cette classe d'incapables. Cette classe de capitalistes, de très riches qui continuent à s'enrichir alors qu'on nous annonce déjà des mauvais coups. On nous annonce que vous avez entendu les retraites, les conditions de travail, par exemple. On a pris des jours de congé aux travailleurs dans les entreprises. Bon, il n'y a aucun cadeau pour les travailleurs, donc ils sont légitimes à faire entendre leurs besoins, à défendre leurs intérêts. Je défends un programme de luttes parce que seules les luttes, les mobilisations pourront changer les choses et surtout se poser le problème de renverser ce système et d'ôter les clefs de la société à cette classe de riches parasites, d'actionnaires, de financiers.

Dans notre région, les travailleurs précaires, ce sont notamment les saisonniers des stations de ski ou des stations thermales. Que doit faire la région pour eux, selon vous?

La région de Wauquiez ? Elle a beaucoup aidé avec notre argent, avec l'argent de la collectivité. Elle a aidé tous les grands, même dans les stations de montagne, les stations thermales. Elle a aidé les grands de l'hôtellerie, les grands patrons, les grandes stations de ski. Et puis, les saisonniers. Bien, ils ont aussi payé cette crise. Ils ont été licenciés. Certains se sont retrouvés sans salaire.

Si j'étais à l'exécutif de la région, je peux vous dire qu'il y aurait la révolution

Alors, si vous étiez à l'exécutif de la région, que feriez-vous pour ces saisonniers?

Eh bien, si j'étais à l'exécutif de la région, je peux vous dire qu'il y aurait quand même beaucoup de mouvements. Il y aurait la révolution. Donc, ce n'est pas possible. Je ne me fais pas d'illusions. Moi, je pense que les travailleurs ne doivent compter que sur leurs propres forces et qu'ils doivent aujourd'hui se poser vraiment la question de se mobiliser pour changer cette société parce que ça ne pourra pas durer éternellement. La crise s'aggrave et les mauvais coups vont tomber encore plus dur.

Pourquoi n'y-a-t-il pas d'union de la gauche ? Pourquoi Lutte ouvrière n'a pas voulu d'union pour battre le président sortant, Laurent Wauquiez. C'est impensable pour vous de vous allier au PC, aux insoumis, au PS, aux écologistes?

Moi, je ne défends absolument pas la même chose qu'eux tous. Ils se proposent tous pour gérer ce système. On les a vus au gouvernement, la droite, la gauche, et la situation s'est aggravée. Et puis, j'ai un mot à dire aussi sur le parti de Marine Le Pen. Avec eux, ça sera pire parce que ça sera le bâton pour tous les travailleurs, qu'ils soient immigrés ou qu'ils soient "bien français".

Faire basculer la région à gauche, ça ne vous parait pas un enjeu ?

Mais regardez toutes les régions qui sont déjà à gauche ! Je crois que la situation que vit les travailleurs, elle est la même partout. Et ce ne sont pas ces élus qui changeront notre sort. Au contraire, ils accompagnent toutes les décisions de ces grands capitalistes et c'est ça que je dénonce dans cette élection.

