Régionales en Ile-de-France : Audrey Pulvar défend un programme très vert

A moins d'un mois du premier tour des élections régionales (20 juin), la tête de liste des socialistes en Ile-de-France, Audrey Pulvar a présenté ce mardi les détails de son programme entre écologie et lutte contre les inégalités sociales.

L'écologie est le "socle" revendiqué du programme portée par la tête de liste des socialistes aux régionales en Ile-de-France, Audrey Pulvar.

"Nous voulons faire de l'écologie une réponse quotidienne aux difficultés des Franciliennes et des Franciliens" a lancé la candidate ce mardi lors d'une conférence de presse de présentation du programme dans son QG de campagne parisien.

D'après elle, les conséquences du réchauffement climatique se font déjà sentir "dans notre région" et appellent à des "changements profonds" à commencer par nos modes de transports.

Vers la gratuité des transports en commun

Audrey Pulvar a donc réaffirmé sa mesure phare : celle de rendre gratuits les transports en commun pour tous les Franciliens en 2026.

En cas de victoire, la première étape sera mise en place dès septembre 2021 avec la gratuité pour tous les jeunes Franciliens de moins de 18 ans.

"La gratuité des transports en commun c'est l'inscription du transport en commun dans un _schéma global de mobilité_, d'aménagement du territoire, de rapprochement des lieux d'habitations et de travail, et de changement de nos habitudes" a plaidé la candidate qui promet par ailleurs le maintien des investissements tout en revendiquant le soutien au développement des usages du vélo, de l'autopartage et du covoiturage.

Doublement des crédits pour la création de logements sociaux

Sur une autre prérogative importante de la région : le logement, Audrey Pulvar tacle bilan de la présidente sortante Valérie Pécresse et promet de doubler les crédits pour la création de logements sociaux. Elle souhaite aussi étendre l'encadrement des loyers à toute la région ainsi que le dispositif du permis de louer qui vise à lutter contre les habitats insalubres et qui est déjà utilisé par certaines collectivités.

Soutien aux jeunes

Des logements seront aussi financés pour les jeunes. "4000 logements par an pour les étudiants et les jeunes travailleurs" annonce Audrey Pulvar pour les aider à se loger dignement. Les jeunes poussés également à s'engager pour l'environnement. La candidate propose la création d'un "corps civile pour la conversion écologique". 50 000 jeunes Franciliens volontaires pourront s'y engager chaque année sur le modèle du service civique sur des grands chantiers de la transition écologique.

Par ailleurs, pour lutter contre le chômage des jeunes, la région financerait 10 000 "Emplois rebond Vert". Des contrats aidés affectés en priorité dans les quartiers prioritaires et dans les secteurs de la transition écologique et de l’économie sociale et solidaire.

Les jeunes seront aussi mieux nourris. Audrey Pulvar fixe l'objectif de "100% bio ou durable et local" dans les cantines des lycées.

Pour un indicateur de la qualité de vie

La santé est un autre majeur du programme porté par les socialistes qui proposent la création de 180 maisons et centres de santé dans la région adossés à un service public régional de coordination de l'offre de santé.

Sur la santé encore, Audrey Pulvar souhaite créer un "observatoire de la santé environnementale" pour connaître les impacts des pesticides, de la pollution de l'air, du bruit et du stress sur les habitants.

Enfin, la candidate se donne pour objectif de rendre les Franciliennes et Franciliens "plus heureux". Elle veut donc créer des nouveaux indicateurs de bien-être "mesuré par exemple à l'aune du niveau de vie, de la santé, de l'accès aux services publics, des conditions de vie et de travail au quotidien et de l'environnement".

Pour une union de la gauche au deuxième tour

Ce programme très vert trouve un certain écho chez son rival écologiste Julien Bayou. Audrey Pulvar en convient. Elle se dit aussi proche de la liste portée par Clémentine Autain avec la France Insoumise et le parti communiste.

Une proximité qui lui fait "espérer" dit-elle une union possible au second tour en vue de battre la sortante Valérie Pécresse. "C'est possible !"

"A nous de trouver le bon terrain d'entente pour aller à la victoire, battre Valérie Pécresse et débarrasser l'Ile de France d'une gestion qui a amplifié les inégalités, le déclassement et qui est bien dur à l'endroit de ceux qui ont moins". La main est tendue.