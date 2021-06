A 17 heures, le taux de participation au 2e tour des élections régionales et départementales augmente très légèrement dans la Marne et les Ardennes, par rapport au 1er tour.

Régionales et départementales : à 17h, légère augmentation de la participation dans la Marne et les Ardennes

Le 2e tour des élections régionales et départementales a lieu ce dimanche 27 juin 2021. Photo d'illustration.

Les électeurs de la Marne et des Ardennes sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections régionales et départementales. Dans le département de la Marne à 17 heures, 22,24% des électeurs (+1,7%) s'étaient déplacés pour aller voter, alors qu'ils étaient 20,54% lors du premier tour.

Dans les Ardennes, le taux de participation à 17 heures était de 26% (+ 2,37% par rapport au premier tour, où la participation s'élevait à 23,63% à la même heure).

Un très légère hausse est aussi à noter dans la région Grand Est : à 17 heures, le taux de participation était de 23,79 % (+0,75% par rapport au premier tour). Il est de 27,89% au niveau national (+1,17%).