Régionales : Gérald Darmanin candidat sur la liste LREM dans les Hauts-de-France avec quatre autres ministres

La liste de la majorité présidentielle pour les élections régionales dans les Hauts-de-France a été déposée en préfecture ce vendredi 14 mai. On retrouve cinq membres du gouvernement, tous dans le Pas-de-Calais et le Nord. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera bien présent.

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, candidat aux élections régionales et départementales.

Pour redonner du souffle à sa campagne, le secrétaire d'Etat chargé des Retraites Laurent Pietraszewski, tête de liste LREM dans les Hauts-de-France pour les élections régionales, a fait appel à plusieurs poids lourds du gouvernement. Sa liste a officiellement été déposée ce vendredi 14 mai en préfecture à Lille, cinq ministres y figurent.

Son nom était évoqué depuis plusieurs jours et sa présence sur la liste n'est pas une surprise. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin occupera l'avant-dernière position dans le Nord. Il sera donc opposé à son ancien mentor dans la région Xavier Bertrand, dont il était le directeur de campagne en 2015 lors du précédent scrutin des régionales. En déplacement à Lille ce vendredi matin, il n'a pas souhaité réagir à cette nouvelle candidature. "Vous ne me voyez pas toujours, mais je suis souvent à Tourcoing et dans le Nord !", a-t-il simplement répondu. Gérald Darmanin est par ailleurs candidat aux élections départementales dans le canton de Tourcoing.

Dans le Nord, une troisième tête gouvernementale est présente, en troisième position sur la liste. Il s'agit d'Alain Griset, le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, originaire de la métropole lilloise.

Sauver le soldat Pietraszewski

Dans le Pas-de-Calais, pas de nouvelle surprise. La semaine dernière, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti était le premier à rentrer dans la danse. Le Garde des Sceaux occupera la première place dans le département du Pas-de-Calais. Dans ce département, la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher occupera, elle, la dernière place de cette liste. France Bleu Nord vous annonçait hier sa présence sur la liste.

Crédité de 10% dans les derniers sondages, Laurent Pietraszewski compte sur ces renforts pour gagner en notoriété et accélérer sa campagne. "Cette région ne peut pas être abandonnée à ce duel terrible qu'on nous annonce, entre le populisme de l'extrême droite et l'immobilisme de l'exécutif régional sortant", déclare-t-il dans un communiqué.