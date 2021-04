Régionales Grand-Est : Eliane Romani ("L'écologie, il est temps") croit encore à une union de la gauche

Ce lundi 26 avril 2021, Eliane Romani a choisi Poix-Terron pour son déplacement ardennais car la commune des Crêtes préardennaises est l'exemple de ce que la tête de liste "L'écologie, il est temps" veut porter à l'échelle de la région Grand-Est.

La candidate Europe Ecologie les Verts s'est en particulier intéressée aux projets de production citoyenne d'énergie renouvelables, portés par les habitants réunis en société. Eliane Romani souligne la vision d'avenir avec l'objectif affiché d'être autonome en énergie d'ici 2030, la cohérence du projet qui n'est pas seulement une parenthèse verte mais une démarche globale et la participation citoyenne : "une nouvelle façon de penser les choses que nous portons aussi".

Deux listes à gauche

La liste "L 'Ecologie pour tous" est le fruit d'un accord entre plusieurs partis de gauche : le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Ecologie-Les Verts, Génération Écologie, Cap Écologie et le Mouvement des progressistes. Le rassemblement n'est pas total puisqu'une autre liste est en lice : "l'Appel inédit", menée par l'ancienne ministre Aurélie Filipetti avec des élus socialistes et la France insoumise, soutenue par Génération.s et Place publique.

Pour l'instant, on discute. J'ai confiance - Eliane Romani, au sujet d'un accord avec la liste "l'Appel inédit"

Lors de son déplacement ardennais, Eliane Romani a reçu la visite et le soutien de l'ancien président du Comité social, économique et environnemental de la Région Grand-Est. Patrick Tassin avait d'abord soutenu "l'Appel inédit" d'Aurélie Filipetti, pensant que la démarche aboutirait à un rassemblement plus large.

Candidat communiste aux prochaines élections départementales dans les Ardennes, il revient sur sa position et annonce son ralliement à "L'écologie, il est temps", fustigeant les egos qui bloquent les chances d'alliance.