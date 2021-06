Régionales Grand Est : la députée marnaise Aïna Kuric siégera à la région

De gauche à droite : le député LREM de la Marne, Éric Girardin (soutien mais pas engagé), la députée Agir de la Marne et tête de liste Aina Kuric, Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l'insertion et tête de liste dans le Grand Est.

Retour en arrière, c'était il y a quatre ans, l'entrée d'Aïna Kuric en politique faisait l'effet d'une bombe dans le paysage politique marnais. Même si elle bénéficiait de la vague En Marche, son élection comme députée de la deuxième circonscription de la Marne en 2017 a été une surprise. En tête au premier tour, elle a été élue au second tour avec 600 voix d'avance sur Catherine Vautrin.

A 34 ans, Aïna Kuric remporte donc un deuxième scrutin et devient conseillère régionale. De justesse puisque sa liste marnaise ne donne qu'un seul siège à la région. La liste de Brigitte Klinkert, membre du gouvernement arrive en quatrième position avec 12,1% des voix, loin derrière Jean Rottner, 40,3 %, Laurent Jacobelli pour le RN avec 26,3% et Eliane Romani , gauche et écologie qui totalise 21,2% des suffrages.

Sa désignation en tant que tête de liste dans la Marne sur la liste majorité présidentielle avec Brigitte Klinkert est une reconnaissance de son parcours de la part des instances dirigeantes du parti lancé par Emmanuel Macron même si elle évolue aujourd'hui en dehors de LREM. Aina Kuric, remarquée à l’Assemblée nationale pour avoir voté contre le projet de loi Asile et Immigration en juillet 2018, à peine plus d’un an après son arrivée au Palais Bourbon, elle est « Recadrée » par le groupe LREM à l’Assemblée nationale. Menacée d’exclusion, elle quitte LREM en 2019 mais demeure au sein du groupe parlementaire comme apparentée. Pas très longtemps, puisqu’elle rejoint, en mai 2020, le groupe nouvellement créé Agir ensemble (centre droit), avec 15 autres députés LREM et UDI, dont la Châlonnaise Lise Magnier.