Régionales : A Limoges, Guillaume Perchet (Lutte Ouvrière) défend la répartition du travail

Il était déjà candidat en 2015, Guillaume Perchet repart pour ces élections régionales en Nouvelle-Aquitaine. A la tête d'une liste soutenue par Lutte Ouvrière, cet électronicien dans la sous-traitance aéronautique, est bien décidé à faire entendre la voix des travailleurs contre le grand capital.

Durant toute la campagne, le candidat et ses colistiers ont notamment parlé de la crise et de la nécessité d'imposer une répartition du travail : "Aujourd'hui, le fléau c'est le chômage, des milliers de travailleurs ont perdu leur boulot et vont continuer et ce n'est pas normal que les travailleurs soient la variable d'ajustement, parce que dans le même temps les riches, les capitalistes font de plus en plus de profits. Il n'y a que nos luttes qui permettront d'imposer cela. En attendant, nous sommes aux élections et on peut se servir du bulletin de vote pour affirmer cette nécessité."

Travailler moins, mais travailler tous

Guillaume Perchet prend l'exemple des Fonderies du Poitou, en redressement judiciaire, et de ses 600 travailleurs : "Alors que le donneur d'ordre, Renault, c'est 24 milliards d'euros de profits en 10 ans. Nous on dit que cet argent doit servir à répartir le travail entre tous les sous-traitants pour qu'il n'y ait pas un travailleur sur le carreau, mais que tout le monde conserve son salaire."