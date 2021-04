Élections régionales : le Premier ministre va proposer de décaler le scrutin d'une semaine en juin

Le Premier ministre Jean Castex va proposer, ce mardi à l'Assemblée nationale, de décaler les élections régionales et départementales d'une semaine en juin, a indiqué Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, sur RTL ce mardi. Une information confirmée par Matignon.

Un premier tour le 20 juin, le deuxième le 27

"Le Premier ministre va proposer que les élections aient lieu au mois de juin, peut-être en décalant jusqu'au 27 juin le deuxième tour (...) je le pense et je m'en félicite", a déclaré Richard Ferrand.

Dans ce cas de figure, motivé par la crise sanitaire, le premier tour aurait lieu le 20 juin, là aussi une semaine après la date prévue au départ.

C’est une semaine de plus pour la vaccination - Matignon

"C’est une semaine de plus pour la vaccination, une semaine de plus pour faire campagne", a indiqué l'exécutif à franceinfo.

Les maires favorables à un maintien les 13 et 20 juin

Le vote des maires, consultés par le gouvernement, a été dévoilé lundi. Les édiles qui ont participé à la consultation ont majoritairement voté pour un maintien des élections régionales et départementales les 13 et 20 juin. Après ce résultat, le gouvernement avait indiqué que Jean Castex plaiderait lui aussi pour ce maintien lors de débats devant les parlementaires mardi et mercredi.