Régionales - Nicolas Thierry (EELV) en Haute-Vienne : "Réindustrialiser autour de la transition écologique"

A quelques jours maintenant du premier tour des élections régionales et départementales, les candidats jettent leurs dernières forces dans la bataille et continuent d'arpenter le terrain. Ce mardi, Nicolas Thierry, conseiller régional sortant, et tête de liste "Nos territoires, Notre avenir", liste de rassemblement des écologistes, de la gauche et de citoyens, a passé la journée en Haute-Vienne.

A Limoges le matin avec ses colistiers, il a distribué des tracts en centre-ville, demandant aux Limougeauds d'aller voter dimanche. Le candidat s'est ensuite rendu à Bonnac-la-Côte pour visiter 3D Créam, entreprise d'impression 3D de céramique, et Biopythos, qui produit des contenants en céramique pour vinifier le vin. Deux symboles qui allient écologie et économie. Un message que Nicolas Thierry a voulu porter pendant toute la campagne : "Comment réindustrialiser autour de la question écologique, de la transition écologique ? La Région a un potentiel, on pense, de création de 100.000 emplois aussi bien dans l'agriculture, le bâtiment, le logement, l'énergie ou dans des filières très innovantes. L'écologie ça créé de l'emploi et l'enjeu est de réindustrialiser nos territoires."

Une mutation agricole à mener

Autre thème cher à Nicolas Thierry, fils de viticulteur, pendant cette campagne, c'est l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, première région agricole d'Europe : "L'agriculture est au carrefour d'enjeux, que ce soit du climat, de la biodiversité, de la santé, de l'alimentation. Et, il y a une mutation agricole à mener pour accompagner les paysans. Aujourd'hui, un sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Donc, il faut aller vers les circuits-courts, sortir des pesticides, retrouver une agriculture qui rayonne au delà de la région et identifiée comme une agriculture agro-écologique."

Nicolas Thierry veut lancer un grand plan agro-écologique d'ici 2030 : "Sortir des pesticides et lutter contre la disparition des terres agricoles dans certaines zones de la région, qui disparaissent sous le béton. La Région achètera 60.000 hectares de terre d'ici 2028 pour y installer des agriculteurs, pour garantir que demain ils puissent bien vivre et qu'on puisse continuer à bien manger."