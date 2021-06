Régionales PACA : La seule chance de gagner est de mobiliser les électeurs du RN dit Mariani

"Ce sera très serré" et "c'est pour ça que je dis aux électeurs du Rassemblement National d'aller voter dimanche prochain". Le leader du RN pour la région Provence Alpes Côte d'Azur veut croire que son parti peut s'assurer une victoire au second tour. Il veut accélérer sa campagne toute la semaine.

Thierry Mariani reste concentré pour le second tour des élection régionales en PACA.

Le chef de file de la liste Rassemblement National peut déjà se féliciter du maintien pour l'instant de la liste écologiste de Jean-Laurent Félizia "c'est tout à fait normal qu'une liste qui a franchi les 10% au premier tour se maintienne (...) et c'est cohérent que les forces de gauche : socialiste et communiste, ne rejoignent pas la liste de Renaud Muselier".

Moi, je ne fais pas de ratatouille

Thierry Mariani ajoute sur France Bleu Azur "moi je n'ai pas fait de ratatouille pour ma liste, et au deuxième tour ce sera la même liste qu'au premier tour". "Mais surtout il faut que les électeurs du RN partent voter au second tour, ce sont eux qui ont le moins voté au premier (...) on ne peut pas continuer à se plaindre sur les marchés et ne pas aller voter".

Paca est la seule région française où le parti d'extrême droite est arrivé en tête au premier tour avec 36,4% des suffrages, en deuxième position Renaud Muselier (31,9%) puis l'écologiste Jean-Laurent Felizia (16,9%).