Régionales : près de 200 enveloppes de professions de foi de candidats retrouvées dans la forêt près d'Orléans

Près de 200 enveloppes de professions de foi de candidats aux élections régionales et départementales ont été retrouvées dans la forêt de Trainou, au nord d'Orléans, dans le Loiret, vendredi en milieu de matinée. Ce sont des promeneurs qui sont tombés dessus. La Préfecture les a fait redistribuer.

C'est une curieuse découverte qu'on fait des promeneurs en forêt de Trainou, aux alentours de la rue du Chemin Blanc de Trainou, dans le Loiret, près d'Orléans ce vendredi en milieu de matinée. Près de 200 enveloppes de professions de foi de candidats aux régionales et départementales ont été retrouvées dans la forêt.

Les enveloppes ont été découvertes en forêt de Trainou ce vendredi en milieu de matinée. - Capture d'écran Google map

Les professions de foi sont en ligne

La mairie de Trainou a été prévenue, les a fait rapatrier et les a mises en sécurité nous confirme le maire ce samedi. Le signalement a également été fait à la gendarmerie puis à la préfecture, qui a averti l'entreprise de routage pour en redistribuer de nouvelles. Le manquement a été signalé à l'entreprise, cette dernière doit refaire ce qui a été mal fait et doit mener un audit en interne pour identifier les causes de ce dysfonctionnement.

La préfecture, que nous avons jointe ce samedi, rappelle que les professions de foi sont en ligne, à retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur, hormis celles des candidats qui ont refusé la version numérique. Les élections se déroulent les 20 et 27 juin prochain.