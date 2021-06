Le trésorier du Rassemblement national dans la Manche claque la porte du parti, alors même qu'il est candidat RN aux élections régionales en Normandie et aux départementales sur le canton de Pontorson, aux côtés de Marie-Françoise Kurdziel, la déléguée départementale du RN dans la Manche.

Règlement de comptes et démission au Rassemblement National dans la Manche : Denis Flamand candidat malgré lui

Rien ne va plus entre Denis Flamand et Marie-Françoise Kurdziel, candidats RN sur le canton de Pontorson

C'est une polémique dont le Rassemblement National se serait bien passé, à quelques jours des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021. Le trésorier du RN dans la Manche a décidé de quitter le parti . Mais en raison du délai légal, Denis Flamand ne peut retirer sa candidature aux élections régionales et départementales.

Il est candidat RN aux élections régionales en Normandie, aux côtés de Nicolas Bay : il figure sur la liste Manche menée par Olivier Pjanic. Il est également candidat aux départementales sur le canton de Pontorson, en binôme avec la déléguée départementale du RN dans la Manche, Marie-Françoise Kurdziel. Mais il appelle à "rayer son nom" sur les bulletins et affirme que s'ils étaient élus, il siégerait en tant qu'indépendant.

J'ai appris ma position sur la liste dans la presse

La raison de son départ du RN ? Sa position sur la liste aux régionales et la façon dont ont été choisis les candidats aux élections régionales et départementales. Il regrette d'"avoir appris dans la presse le 19 mai", qu'il était en septième position sur la liste Manche du RN aux régionales, "donc non-éligible" dit-il. "Si j'avais été prévenu, je l'aurais accepté", affirme-t-il, regrettant que "Marie-Françoise Kurdziel ait tout décidé toute seule, sans réunir le bureau manchois du parti"

Sur la liste régionale, "il y a des candidats qui sont au RN depuis moins de 6 mois et qu'aucun membre du bureau ne connait", reproche Denis Flamand. Et il va même plus loin. Il affirmait ce week-end dans le JDD, que la liste RN était, "un ramassis de fachos alcooliques incapables de sortir trois mots". Des propos qu'il nuance désormais, assurant qu'il ne parlait que de "certains des candidats".

Ce sont des mensonges

La déléguée départementale du RN conteste tous ces propos. " Tout ceci est faux, ce sont des mensonges, répond Marie-Françoise Kurdziel. Ce sont les propos d'un homme déçu parce qu'il n'a pas eu la place qu'il souhaitait aux régionales. Or quand on s'engage en politique, on ne le fait pas pour une place mais pour défendre les valeurs d'un mouvement. Je lui ai annoncé par email avant que ça ne paraisse dans la presse."

Quant aux propos parus ce week-end, " _on ne va pas laisser passer ces injures_, c'est une honte. Je ne peux l'admettre. Il met en cause une liste de personnes qui ne vont pas en rester là."