Report des conseils municipaux : le maire de Mayenne reste à son poste jusqu'en juin, au moins

Le gouvernement a décidé de reporter l'installation des nouveaux conseils municipaux et l'élection des maires, élus dimanche dernier lors du 1er tour des élections municipales. Une décision sage estime Michel Angot, invité de France Bleu Mayenne ce vendredi matin.

Il va jouer les prolongations jusqu'en juin. Michel Angot, qui ne se représentait pas cette année, va donc rester à son poste de maire de Mayenne jusqu'au début de l'été. Le second tour des municipales est prévue le 21 juin si d'ici là l'épidémie de coronavirus est suffisamment contenue.

Les élus, les battus, continueront à gérer le quotidien", Michel Angot

Michel Angot est à la tête de la commune de 13.000 habitants depuis 2008. Invité de France Bleu Mayenne, il se félicite du report de l'installation des nouveaux conseils municipaux alors que la France est en confinement général depuis 4 jours : "impossible d'avoir un double langage dans ces moments-là. Demander au gens de rester chez eux et d'avoir en même temps des élections. Je comprends que cela puisse frustrer certains qui ont été élus dès le 1er tour, qui souhaitaient prendre leur fonction rapidement. Je pense que les maires battus, eux, vont continuer leur mission en faisant preuve de sagesse. Les élus, les battus, je le pense, continueront à gérer le quotidien de leur commune".

On sera fidèle au poste, on travaillera"

Michel Angot s'était déjà préparé à partir, à prendre des vacances, une fois les élections municipales passées. Mais l'épidémie de coronavirus en a décidé hélas autrement. Il passera la main au mieux à la fin du mois de juin et donnera alors les clés de l'Hôtel de Ville de Mayenne à son successeur. Ce maire fera face à cette situation inédite mais ce qui l'inquiète le plus aujourd'hui c'est l'évolution de la maladie et la réaction des Français.