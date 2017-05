Résultats du 2nd tour : les bons et les mauvais élèves de la participation en Mayenne

Emmanuel Macron a été élu dimanche avec un peu plus de 66% des voix. Son score a été encore plus élevé en Mayenne : il a recueilli 72% des suffrages contre 28 pour Marine Le Pen. France Bleu Mayenne a scruté les résultats de ce second tour à la loupe. Et voici ce qu'il en ressort...

L’abstention a fait bond en Mayenne par rapport au second tour de 2012 : 20,79% des mayennais inscrits ne sont pas allés voter dimanche, c'est quasiment 5 points de plus qu'il y a 5 ans.

En Mayenne 3 communes ont passé la barre des 30% d'abstentionnistes. Le bonnet d'âne revient à Vimarcé à l'est du département : 32,98% d'abstention. Juste après, il y a Hardanges près de Villaines-laJuhel où 32, 24% des inscrits ne sont pas allés aux urnes. Et enfin Rennes-en-Grenouille avec 30, 85% d'électeurs qui ont zappé le passage par la case isoloir.

Mais il y a aussi de bons élèves comme Livet-en-Charnie : la seule commune du département où il a eu moins de 10% d'abstentionnistes : 9,32%. Sur la 2ème marche du podium, il y a La Boissière près de Renazé avec seulement 11,90% d'abstentionnistes. Pour la petite histoire, au second tour de 2012, La Boissière a été la commune où on avait le moins voté il y a 5 ans. C'est donc un joli revirement de situation. Juste après, il y a Ampoigné (avec 11,94% d'abstention). Les communes de Couptrain et de Courbeveille font aussi partie du quinté avec chacune 12,35% d'abstentionnistes.

Sur les 255 communes mayennaises, cinq ont placé Marine le Pen en tête pour ce second tour : La-Chapelle-Rainsouin, Assé-le-Bérenger, Vimarcé, Saint-Cyr-en-Pail et Saint-Léger-en-Charnie. C'est d'ailleurs à St-Léger que la candidate du FN réalise son meilleur score mayennais avec plus de 53,33 % des voix. Emmanuel Macron, lui, fait un carton à St-Baudelle, où il recueille 81,26% des suffrages.

Notez qu'une seule commune n'a pas réussi à départager les deux candidats : Chemeré-le-Roi : Ils y ont récolté 103 voix chacun.

Retrouvez tous les résultats des votre commune ici.