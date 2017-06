Rôle du député, parité : Barbara Romagnan et Fannette Charvier s'opposent dans la 1ère circonscription du Doubs

Dans la 1ère circonscription du Doubs, la députée sortante PS Barbara Romagnan arrive deuxième du premier tour avec 16,04% des voix, loin derrière la candidate de La République en Marche Fannette Charvier (29,87%).

Fannette Charvier se défend d'être la candidate "alibi" du renouvellement politique voulu par la République en Marche. A 32 ans, superviseure d'équipe de plateforme téléphonique à la CPAM de Besançon, elle est la seule candidate "novice" en politique du parti présidentiel dans le département du Doubs.

Fannette Charvier a été investie pour La République en Marche le 15 mai dernier. Moins d'un mois plus tard, elle arrive en tête du premier tour dans la 1ère circonscription du Doubs, recueillant 29,87% des voix. La victoire semble lui sourire mais elle préfère rester humble "les chiffres de l'abstention doivent nous interpeller. Nous devons continuer notre combat pour remobiliser les électeurs".

Pour Barbara Romagnan, député socialiste sortante, le score de dimanche a été une lourde déconvenue, 16,04% des voix, on est bien loin de son score de 2012 (39,42% au premier tour). Dans ce combat du second tour elle veut recentrer le débat sur les idées et les programmes : au centre la réforme du code du Travail qui devrait passer par ordonnance dans l'été, un déni de démocratie pour cette ferme opposante à la Loi El-Khomri.

Quel rôle pour le député ?

Et Barbara Romagnan attaque très vite sa rivale sur la réforme du code du travail, et notamment sur la décision de faire passer cette réforme par ordonnance, et donc la retirer des débats au parlement, "acceptez-vous e simplement valider les décisions du gouvernement ?". Fanette Charvier se défend "effectivement on veut aller vite pour ne pas lâcher la bataille pour l'emploi. Mais le débat a bien lieu dans l'élaboration de la réforme du code du travail, les partenaires sociaux sont reçus régulièrement".

Le député n'est pas l'attaché de presse du président ! "

Pour Barabara Romagnan cela interroge sur le rôle des députés : "Les candidats de la République en Marche sont les porte-paroles du président de la République or un député c'est le porte-parole des citoyens, c'est le représentant du peuple". Fannette Charvier de rappeler "le gouvernement par ordonnance n'est pas un dénis de démocratie, le parlement est tout de même consulté."

La candidate LREM qui regrette par ailleurs que des documents de travail sur cette fameuse réforme aient fuité dans la presse : "c'étaient des documents confidentiels, de travail, qui ne sont pas des textes de loi". "Mais les Français n'ont pas le droit de savoir ce que prépare le président et ses élus avant de voter dimanche ?", s'offusque Barbara Romagnan, la candidate socialiste veut faire du renforcement de la Démocratie son cheval de bataille en cas d'élection.

L'égalité femme-homme

Évasive sur son son programme, Fannette Charvier révèle tout de même une des priorités de son mandat si elle est élue : l'égalité femme-homme, un thème sur lequel se retrouvent les deux candidates. "Nous ne sommes pas opposées en tout", conclut Barabara Romagnan.