Saint-Jean-sur-Couesnon : un taxi gratuit pour se rendre au bureau de vote

Pour la présidentielle, le taxi, c'est gratuit ! Du moins à Saint-Jean-sur-Couesnon, au nord de Rennes. Un habitant de la commune, conducteur de taxi de profession, s'est engagé à conduire gratuitement les habitants qui ont du mal à se déplacer jusqu'au bureau de vote.

A peine arrivé chez lui, Mickaël Lamberêt offre le café. "Il est tout chaud en plus !" clame le chauffeur de taxi. Toujours généreux. Bon, pas de café dans le taxi mais tout de même, Mickaël offre la course jusqu'à la mairie. Et plusieurs lui ont déjà demandé : "j'ai déjà deux personnes inscrites, explique-t-il, dont ma voisine. Elle n'a plus son mari, son fils habite loin d'ici et elle n'a pas moyen de se déplacer jusqu'à la mairie". C'est aussi un moyen de resocialiser des personnes isolées.

"Dans ma jeunesse, il y avait le boulanger, le poissonnier, qui passaient dans les petits hameaux. Aujourd’hui il n'y a plus personne"

Un moyen aussi de renouer le lien social dans cette commune rurale. Et puis une façon de lutter contre l'abstention : "nos ancêtres se sont battus pour avoir ce droit là, donc on leur doit un minimum de respect en allant voter", explique-t-il, "quelque soit le vote, même un bulletin blanc, mais il faut aller voter".

Comme beaucoup de communes rurales, Saint-Jean-sur-Couesnon est très étendu. Pour beaucoup, la voiture est indispensable pour aller voter © Radio France - Théo Hetsch

Or à Saint-Jean comme dans beaucoup de communes rurales, ce n'est pas évident. La maison de Mickaël est dans un hameau à plus de trois kilomètres de la mairie. Le maire de cette commune de 1 200 habitants, Pierre Prodhomme confirme : "le centre du village concentre environ 400 personnes et tout le s autres sont répartis dans la campagne, dans des petits hameaux. Pour des personnes d'un certain âge, ce n'est effectivement pas évident".

Il y a alors Mickaël le taxi. Un moyen aussi de parler une dernière fois politique avant de glisser définitivement son bulletin dans l'urne.

Si vous avez besoin de l'aide de Mickaël Lamberet, vous pouvez l'appeler au 02 99 69 89 50 ou au 06 78 54 45 67.