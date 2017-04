A Saint-Junien où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête les insoumis sont très indécis pour le second tour

Avec 27,7 % des suffrages, Jean Luc Mélenchon est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle à Saint-Junien devant Emmanuel Macron. Ce n'est pas très étonnant dans l'une des plus anciennes villes communistes de France, mais les électeurs de la France insoumise se disent un peu perdus.

" C'est le trouble, je ne vois pas clair" avoue Michel, un électeur de Saint-Junien au lendemain du premier tour de la présidentielle. Il n'a visiblement pas digéré l'élimination de Jean-Luc Mélenchon et il ne sait pas si il ira voter au second tour. Pour Philippe, qui lui aussi a voté Mélenchon, son choix est clair : il votera blanc car il ne se reconnait pas dans le candidat Macron. " Je suis un homme de gauche, et Emmanuel Macron ne représente pas la gauche" explique t-il. Mais il ne pense pas que son vote blanc changera les résultats de la présidentielle même s'il ne veut surtout pas que Marine Le Pen arrive en tête.

Des électeurs qui veulent faire barrage au Front national mais...

"Je ne sais pas encore ce que je vais faire" explique pour sa part l'ancien élu "Terre de gauche"de la Haute-Vienne Marc Riffaud qui dirige aussi le cinéma de la ville, le ciné bourse place Lénine. _"Mais je suis conscient du danger que représente le Front national, et ses idées nauséabondes"_ajoute t-il. Même si selon lui le programme d'Emmanuel Macron n'est pas ce qu'attendent les gens ici. il se donne donc le temps de la réflexion.

Pour Manon, 18 ans qui a voté pour la première fois dimanche, elle aussi pour Jean-Luc Mélenchon, la décision est prise "J'ai voté pour quelqu'un au premier tour, et le 7 mai je voterai contre quelqu'un". C'est donc en faveur du candidat Macron qu'elle glissera son bulletin dans l'urne. Quant au maire de Saint-Junien, Pierre Allard, qui s'est rangé derrière la France insoumise pour cette présidentielle, pas question de donner de consigne de vote. " Les électeurs sont propriétaires de leurs voix, ils votent en âme et conscience" mais pour lui le choix est clair "il faut absolument faire barrage à Marine Le Pen" Et comme Jean-Luc Mélenchon, il s'en remet au choix des sympathisants de la France insoumise qui vont être sondés dans les jours qui viennent.