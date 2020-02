Saint-Yrieix-la-Perche : Daniel Boisserie s'accroche à son fauteuil de maire et brigue un nouveau mandat

Saint-Yrieix-la-Perche, France

Le maire sortant de Saint-Yrieix-la-Perche, le socialiste Daniel Boisserie se relance dans l'aventure des municipales. A 73 ans, Il a décidé de briguer un cinquième mandat consécutif après avoir été auparavant déjà maire dans la commune voisine de Glandon. Contrairement à de nombreux élus qui se disent découragés et qui ont décidé de ne pas se représenter Daniel Boisserie, lui, ne renonce pas, bien au contraire. "Le bon maire pour moi c'est au moins trois mandats , le temps de s'affirmer et de voir se réaliser nos projets" explique celui qui est de nouveau candidat aux municipales en mars prochain. Il avoue pourtant avoir hésité "et puis vous avez les autres qui vous disent non pas tout de suite, il faut encore continuer".

Déjà 25 ans dans le fauteuil de maire et alors ?

"Non je ne m'accroche pas du tout , je serai ravi qu'il y ait d'autres listes, et le jour où mon équipe sentira qu'il y a un maire en capacité de se poser je lui laisserais volontiers mon fauteuil" affirme encore Daniel Boisserie tout en reconnaissant que c'est une tâche passionnante. "Je n'ai pas le sentiment de chercher le pouvoir" ajoute celui qui a été élu maire de Saint-Yrieix pour la première fois en 1995 et qui a aussi été pendant 4 mandats député de la Haute-Vienne. Mais il est aussi président de la communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix et président des maires ruraux de la Haute-Vienne. "Tant que je suis en pleine forme je peux continuer" affirme encore Daniel Boisserie.

"Il a 73 ans mais c'est une ville qui bouge"- une habitante de Saint-Yrieix

C'est aussi à l'âge de 73 ans aujourd'hui que Daniel Boisserie brigue ce cinquième mandat mais ça ne semble pas poser de problème aux électeurs de la commune comme Jean Michel : "73 ans ça va encore , il y en a bien qui ont 90 ans et ça fonctionne" et cette autre habitante ajoute" Il a 73 ans mais il y a des nouveaux commerces, c'est une ville qui bouge". Mais même avec le soutien d'une bonne partie des habitants Daniel Boisserie avoue toutefois préparer sa succession. S'il est réélu il y aura un changement d'exécutif en cours de mandat. il pourrait alors laisser définitivement son fauteuil de maire.

Pour le moment aucune liste d'opposition ne s'est fait connaitre.