Second tour des municipales ce dimanche avec des bureaux de vote en période toujours d’urgence sanitaire

L’État s’est engagé à approvisionner les bureaux de vote en équipements de protection individuelle et collective : visières, masques chirurgicaux, masques “grand public” et solution hydroalcoolique. C’est le cas bien sûr pour les 27 communes concernées par ce second tour en Vaucluse.

Port du masque obligatoire pour tous et gel à disposition

Déjà pour les assesseurs et personnes concourant aux opérations électorales, en raison de leur mobilisation importante sur plusieurs heures, la préfecture de Vaucluse a délivré une dotation par bureau de vote de visières et masques chirurgicaux permettant de couvrir les besoins du bureau pour l’intégralité de la journée

S’agissant des votants, il a été calculé un nombre de masques jetables “grand-public” correspondant à 65% du nombre d’électeurs inscrits mis à disposition dans les bureaux de vote. En fait il s'agit de les proposer aux votants qui auraient oublié leur masque personnel car le port en est obligatoire . Une dotation en gel hydroalcoolique est également en place dans chaque lieu de vote afin de permettre le lavage de mains tant des électeurs que des personnes en charge des bureaux.

Un dispositif sanitaire bien plus conséquent qu'au premier tour

En Vaucluse, le décompte en terme d'équipements et produit de la préfecture est impressionnant pour les 27 communes concernées par le second tour : 13 150 masques chirurgicaux et 2769 visières de protection pour les responsables de bureaux de vote et scrutateurs , 500 litres de gel hydroalcoolique , plus de 122 000 masques chirurgicaux à destination donc des électeurs qui ne disposeraient pas de leur propre masque

Bien sur le respect des gestes “barrières” reste primordial, soit un mètre entre chaque personne. Comme au premier tour, les bureaux de vote devront être aménagés pour assurer une distance d'au moins un mètre entre chaque personne. De même en cas d'affluence le nombre d'électeurs pouvant accéder simultanément dans un même bureau sera limité et priorité donnée aux personnes vulnérables pour voter.

Au chapitre des petits conseils : on évite par exemple de poser une main sur la table en signant la liste d'émargement . L’électeur pourra d'ailleurs apporter son propre stylo pour signer (stylo bleu ou noir indélébile).