Second tour des législatives dans l'Hérault : participation en hausse, à midi, par rapport au premier tour

La participation est en hausse dans l'Hérault pour le second tour des élections législatives (illustration).

A qui va-t-elle profiter ? La participation est en hausse dans le département de l'Hérault ce dimanche midi pour le second tour des élections législatives. Près de 20.07% des électeurs se sont rendus aux urnes contre 18.55% il y a une semaine. C'est aussi bien plus qu'au second tour de 2017 où seulement 17.84% des inscrits s'étaient rendus aux urnes à midi.

C'est la même tendance qui s'observe au niveau national. Vous êtes plus nombreux à être allés voter ce dimanche matin : 18.99% des plus de 48 millions d'électeurs ont déposé leur bulletin contre 18.43% à la même heure il y a une semaine.

