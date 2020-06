Prévu le 22 mars, et repoussé à cause du confinement, le second tour des municipales se tient ce dimanche. En Isère, 72 communes sont concernées sur 512. Comment ça marche ? explications.

Second tour des municipales : on vote dans 72 communes en Isère

En Isère, 72 communes sont concernées par ce second tour des municipales sur un total de 512.

Une élection, deux modes de scrutin

Pour les communes de plus de 1000 habitants, (37 communes en Isère) il s'agit d'un scrutin par liste figée, avec selon les résultats du premier tour et les éventuelles fusions d'entre deux tours, des duels, des triangulaires, des quadrangulaires et même des "quinquangulaires" (5 listes !) c'est rare mais c'est le cas par exemple à St Marcellin.

Dans ces communes de plus de 1000 habitants, la liste qui arrivera en tête ce soir, remportera l'élection et obtiendra d'office la moitié des sièges du conseil municipal. L'autre moitié se repartissant à la proportionnelle, en fonction des résultats. Cette prime majoritaire permet de garantir que la liste arrivée en tête ne se trouve pas ensuite renversée par une alliance de circonstance entre opposants.

Pour les communes de moins de 1000 habitants, (35 en Isère) les listes ne sont pas figées, le panachage est possible, on peut rayer des noms. Il s'agit d'un scrutin plurinominal. En fait, on élit individuellement chaque conseiller municipal.

Dans ces communes d'ailleurs certains sièges ont déjà été pourvus dès le premier tour par des candidats ayant recueillis la majorité absolue des votants et au moins 1/4 des inscrits.

Le scrutin d’aujourd’hui sert à compléter les équipes, en prenant dans l'ordre les candidats ayant reçu le plus de voix.

Un enjeu : la participation

Déjà en mars dernier, lors du premier tour, l'abstention avait battu des records. On était au tout début de la crise sanitaire, les bars et restaurants venaient d'être fermés la veille à minuit. Plus d'un électeur sur deux avait boudé les urnes. 45% de participation seulement à l'échelle du pays. Une tendance identique en Isère, avec des communes où l'abstention a même concerné deux électeurs sur trois, par exemple à Bourgoin-Jallieu ou encore Echirolles.

Depuis il y a eu la crise sanitaire, le confinement, la lente reprise de l'activité économique et la perspective de l'été qui arrive, de quoi détourner peut-être encore un peu plus les électeurs d'un scrutin, qui traditionnellement pourtant, est l'un des plus suivis.

L'abstention massive c'est d'ailleurs ce que redoutent le plus les candidats : Ceux arrivés en tête craignent que leur propres électeurs se démobilisent pensant que les jeux sont faits. Les "challengers" eux, comptent sur les absents du premier tour pour se refaire.

Des bureaux ouverts de 8 heures à 18 heures avec des exceptions

Alors si on vote chez vous, sachez que les bureaux sont ouverts jusqu'à 18 heures dans la plupart des cas. Une heure supplémentaires est offertes pour les électeurs de Bourgoin-Jallieu, Crolles, Echirolles, Eybens, Fontaine, l'Isle d'Abeau, Meylan, Sassenage, Seyssinet-Pariset et Vif, Dans ces communes les bureaux ferment à 20 heures.

Les bureaux de Saint-Martin le Vinoux et Grenoble restent ouverts jusqu'à 20h.