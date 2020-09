Sénatoriales en Dordogne : le socialiste Serge Mérillou élu dès le premier tour

Le candidat du PS, Serge Mérillou, vient d'être élu sénateur de la Dordogne. Il a obtenu la majorité des voix dès le premier tour des élections sénatoriales qui se tiennent ce dimanche 27 septembre. On attend désormais les résultats du second tour.

On connait le nom d'un des deux nouveaux sénateurs de la Dordogne. Le socialiste Serge Merillou a été élu dès le premier tour ce dimanche 27 septembre aux élections sénatoriales. Il a obtenu plus de la moitié des voix des 1 374 grands électeurs du département.

3 candidats pour le second tour

On attend désormais les résultats du second tour. Les votes viennent de se clôturer à la préfecture de la Dordogne. Un siège de sénateur reste à pourvoir. Après tractations, il reste 3 candidats en lice la communiste Marie-Claude Varaillas, Robert Dubois le candidat du Rassemblement National et Jean-Pierre Cubertafon candidat du Modem-LREM, qui a été rejoint Joëlle Huth, la candidate soutenue par les Républicains. Alain Castang a lui annoncé son retrait mais n'a pas donné de consigne de vote, tout comme les deux candidats d'Europe Ecologie les Verts.