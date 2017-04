"Seule l’UPR veut vraiment sortir de l’Union Européenne !"

Activer l’article 50 du traité de Lisbonne pour sortir de l’Union Européenne, voilà ce que promet l’UPR, l’union Union Populaire et Républicaine. Romain Doïmo, le porte-parole de François Asselineau au Pays Basque est l’invité du jour de France Bleu Pays Basque

D’emblée Romain Doïmo pose les bases. « L’UPR n’a pas d’étiquette politique. Nous ne sommes ni un parti de droite, ni un parti de gauche. Nous sommes un parti qui veut libérer la France de l’Union Européenne. Il ne s’agit pas de se renfermer sur les frontières françaises mais de rouvrir la France, la Francophonie sur le Monde

Comment sortir de l’Union Européenne ?

Comme le font les anglais, répond tout simplement le militant, en activant l’article 50 du traité de Lisbonne comme le fait actuellement le Royaume Uni. 9a veut dire un retour au Franc et, pour ne pas perdre en compétitivité, une monnaie dévaluée de 10 %. En Angleterre, le Brexit a permis faire baisser le chômage », assure encore Romain Doïmo.

Oui mais, le FN, Lutte Ouvrière, Debout la France veulent aussi sortir de l’Union.

Quand on lui fait remarquer que le FN, Lutte Ouvrière, Debout la France veulent aussi sortir de l’Union Européenne, Romain Doïmo répond sans détour. « Tous ces partis sont euro critiques mais ne veulent pas vraiment sortir de l’Union à la différence de L’UPR. Ces partis promettent des référendums, des plans A, des plans B mais pas l’article 50 du traité de Lisbonne », qui est la seule solution.

L’UPR et Macron ?

« On est l’antithèse d’Emmanuel Macron, On n’a pas grand-chose en commun ! s’exclame dans un rire Romain Doïmo. Macron, il veut briser les institutions, le code du travail, le système. Nous, on veut un Etat fort et juste qui protège et qui soit au service des citoyens. »

Et du coup, si la finale de la présidentielle c’est Macron – Le Pen, vous choisissez Le Pen ?

« L’UPR n’a rien à voir avec l’un ou l’autre, martèle le porte-parole du parti. Nous l’appellerons à voter pour personne. Le débat de ce (mardi) soir à la télé va permettre à François Asselineau d’exposer son projet. C’est une grande satisfaction qu’il soit invité car l’UPR ce sont 22.000 adhérents, plus qu’Europe Ecologie les Verts par exemple conclue le jeune homme.