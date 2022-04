Somme : 36 élus du conseil départemental appellent à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle

"Élus de proximité, dans chacun de nos cantons, nous connaissons les difficultés qui ont amené certains électeurs à se tourner une nouvelle fois vers l’extrême droite. Nous savons aussi que le projet de Madame Le Pen ne les résoudra en rien", écrivent ces élus samariens dans une tribune rendue publique ce samedi. Ils sont 36 au total (ndlr : sur 46 élus au total) à apporter leur soutien à Emmanuel Macron en vue du second tour de la présidentielle face à l'extrême-droite de Marine Le Pen.

"Pour certains d’entre nous, nous avons soutenu le Président de la République dès le premier tour. Pour d’autres, nous avons défendu un autre projet présidentiel, et nous continuerons à porter un projet politique fidèle à nos idées. Pour autant, nous nous mobilisons aujourd’hui pour appeler les électrices et les électeurs à défendre l’état de droit et les valeurs républicaines en votant pour Emmanuel Macron ou en utilisant son bulletin de vote comme un rempart face à l’extrême droite", peut-on encore lire dans ce communiqué.

à lire aussi Amiens : 160 personnes réunies devant la gare pour dire non à l'extrême-droite

à lire aussi Présidentielle en Picardie : Barbara Pompili au front à Amiens pour défendre Emmanuel Macron

Les élus samariens signataires de cette tribune