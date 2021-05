SONDAGE - Régionales en PACA : Thierry Mariani (RN) donné en tête dans tous les cas de figure

Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu et France 3 publié ce mardi, à un peu plus de deux mois des élections régionales, la liste Rassemblement national menée par Thierry Mariani arriverait en tête au premier et au second tour en Provence-Alpes-Côte d'Azur dans toutes les hypothèses.

À un peu plus de deux mois des élections régionales, qui se dérouleront les 20 et 27 juin, la liste conduite par Thierry Mariani et soutenue par le Rassemblement national arriverait en tête des intentions de vote au premier et au second tour en région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans tous les cas de figure, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu et France 3 publié ce mardi. Longtemps gaulliste, l'ancien député de Vaucluse de 2012 à 2017 et ministre des Transports entre 2010 et 2012 au sein du gouvernement Fillon III, s'est rapproché du RN en 2019 lors des élections européennes. Thierry Mariani représente depuis le parti de Marine Le Pen au Parlement européen.

Le RN serait en tête au premier tour dans trois cas de figure

En cas de listes La République en Marche et Les Républicains distinctes, Thierry Mariani et le RN arriveraient en tête avec 37% des intentions de vote au premier tour. La liste LR-UDI menée par le président sortant de la Région PACA Renaud Muselier obtiendrait 22%, la liste LREM-MoDem conduite par la Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées Sophie Cluzel serait elle créditée de 17%, tout comme la liste écologiste et d'union de la gauche (EELV, PS, PCF, Génération.s) menée par Jean-Laurent Félizia. De leur côté, les listes de Marina Mesure (La France Insoumise) et d'Isabelle Bonnet (Lutte Ouvrière) récolteraient respectivement 5% et 2% des voix.

Dans l'hypothèse d'une fusion des listes de Renaud Muselier et de Sophie Cluzel, la liste RN de Thierry Mariani ferait même mieux au premier tour avec 39% des intentions de votes. La liste d'union de la droite soutenue par LREM récolterait 34% des voix, celle de l'union de la gauche et des écologistes serait créditée de 20%, celle de LFI de 5% et celle de LO de 2%.

En cas de retrait de la liste LREM de Sophie Cluzel, la liste de Renaud Muselier, sans soutien de La République en Marche, obtiendrait le même score, soit 34% des intentions de vote. La liste RN arriverait toujours en tête dans cette hypothèse, avec 38% des voix. La liste EELV-PS-PCF-Génération.s gagnerait un point à 21%. Et les listes LFI et LO resteraient à 5% et 2%.

Pour rappel, lors des dernières élections régionales en 2015, la liste RN menée par Marion Maréchal-Le Pen avait obtenu 40,55% des voix au premier tour, devant la liste d'union de la droite de Christian Estrosi (26,47%) et celle d'union de la gauche de Christophe Castaner (16,59%). Au second tour, Christophe Castaner s'était désisté et avait appelé au front républicain.

Trois hypothèses au second tour et Mariani toujours donné en tête

Au second tour, en cas de quadrangulaire, la liste de Thierry Mariani (RN) arriverait en tête, avec 38%, suivie de la liste d'union de la droite de Renaud Muselier avec 25%, de la liste EELV-PS-PCF-Génération.s de Jean Laurent Félizia avec 21% et de la liste LREM-Modem de Sophie Cluzel avec 16%.

En cas de triangulaire RN/union de la droite/union de la gauche, si la liste du président sortant LR de la Région était soutenue par La République en Marche, La liste Rassemblement national serait donnée toujours en tête avec 40% des intentions de vote face à la liste LR-UDI-MoDem-LREM de Renaud Muselier (36%) et à la liste EELV-PS-PCF-Génération.s de Jean-Laurent Félizia (24%).

Même score annoncé pour le RN (40%) dans une autre hypothèse de triangulaire en cas de retrait de LREM, la liste LR-UDI-MoDem de Renaud Muselier atteignant un point de moins à 35%, et celle d'union de la gauche de Jean-Laurent Félizia gagnant un point, à 25%.

Pour rappel, en 2015, la liste d'union de la droite menée par Christian Estrosi l'avait emporté avec 54,78% des voix après le retrait de la liste Castaner.

Une campagne marquée par le contexte sanitaire

Parmi les principales préoccupations des personnes interrogées en région PACA, l'épidémie de Covid-19 arrive en troisième position (26%), après la délinquance (50%) et l'immigration (35%), mais devant le terrorisme, le pouvoir d'achat et l'environnement (21%). D'ailleurs, 24% des électeurs interrogés pensent qu'ils prennent un risque important en allant voter dans le contexte sanitaire actuel.

Un président sortant plutôt populaire

Plus de la moitié des habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur (56%) ont une bonne voire une excellente opinion du bilan du président sortant de la Région. Renaud Muselier qui jouait de 45% d'opinion favorable, quand Thierry Mariani (RN) en réunit 34%, Sophie Cluzel (LREM) 22% et l'écologiste Jean-Laurent Félizia à peine 4%.

*Sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu et France 3, réalisé du 8 au 10 mai 2021 auprès de 1.000 personnes inscrites sur les listes électorales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, âgées de 18 ans et plus, constituant un échantillon représentatif dans la région.