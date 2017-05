Stéphane Lajaumont appelle à l'unité entre Front de gauche et France insoumise pour les législatives en Haute-Vienne

Militant d'Ensemble, qui était aux côté de la France insoumise pour la présidentielle, Stéphane Lajaumont espère encore réunir ce mouvement avec le Front de gauche pour les législatives en Haute-Vienne. Sur la présidentielle, il comprend le vote des insoumis pour le second tour.

La consultation mené auprès des soutiens de la première heure de Jean-Luc Mélenchon a rendu son verdict. Un gros tiers des répondants envisage de voter pour Emmanuel Macron, le reste penche pour le vote blanc ou nul ou l'absention. France Bleu Limousin a invité ce mercredi matin Stéphane Lajaumont pour commenter ce vote. Ancien élu régional de l'ex-Limousin, il milite dans le mouvement de Clémentine Autain, Ensemble, qui faisait campagne aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, mais qui fait aussi toujours partie du Front de gauche en Haute-Vienne.

Que pensez-vous de ces résultats ?

Il y a d'abord un rejet clair de Marine Le Pen puisque la consigne c'est "pas une voix pour le Front national". Après, il y aussi un rejet des politiques libérales mises en oeuvre par Hollande et Macron depuis 5 ans, puiqu'avant d'être ministre, il . Et les gens qui sont descendus dans la rue l'an dernier pour dénoncer la casse du code du travail, leur demander aujourd'hui de mettre un bulletin dans l'urne pour celui qui annonce que cet été, il va procéder par ordonnance pour rétablir tout ce qui a été rejeté de la loi El Khomri,c'est difficile à avaler ! Quand on veut obtenir l'adhésion d'une partie de l'électorat, il faut montrer qu'on veut cet électorat, et lui, il reste, comme disait un ancien Premier ministre, ferme et droit dans ses bottes.

Est-ce qu'on ne le trouverait pas incohérent s'il revenait sur son projet ?

Mais il est déjà malheureusement incohérent. C'est un projet qui va continuer à faire monter le Front national. Parce que c'est une évidence de dire qu'il faut combattre le FN, mais ceux qui disent ça, qu'ont-ils fait depuis 15 ans ? En 2002, Jean-Marie le Pen passait de 17% au 1er tour à 18% seulement au second. Là, les sondages nous disent que Marine Le Pen va doubler son score. C'est à dire que 10 ans de Sarkozy, et 5 ans de Hollande-Macron, ça fait + 20% pour le Front national !

D'ailleurs, les sondages disent aussi que 18 à 19% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon envisagent de voter Marine Le Pen au second tour. C'est troublant non ?

Je crois surtout que la campagne de Jean-Luc Mélenchon a réussi à reconquérir un vote populaire, qui s'était réfugié malheureusement à l'extrême-droite. Parce qu'il faut rappeler encore une fois que le Front national est racisme, xénophobe, anti-sociale, et qu'elle fait le jeu des patrons contre le monde du travail. Mais je crois que Jean-Luc Mélenchon avait réussi à récupérer une partie de cet électorat.

Ne pas donner de consignes, c'est aussi une manière de préserver les chances du mouvement aux législatives ?

Sur les législatives, il y a un cadre unitaire qu'il va falloir reconstruire, y compris en Haute-Vienne. Pour l'instant, il y a une division entre les candidatures portées par le Parti communiste et de l'autre côté par les militants de la France Insoumise, alors que tous ont soutenu Jean-Luc Mélenchon ! Moi, j'appelle à unir, à rassembler ces mouvements. J'espère que c'est encore possible. On va essayer de réunir la semaine prochaine tous ceux qui veulent de ce cadre unitaire, pour continuer à porter l'élan de la campagne présidentielle.