Stéphane Lajaumont, porte-parole d'Ensemble en Limousin, appelle les électeurs de Benoît Hamon à voter Mélenchon

L'ex-conseiller régional de l'ancienne région Limousin milite pour la France Insoumise et son candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Le mieux placé selon lui pour battre Marine Le Pen, maintenant et dans 5 ans. Stéphane Lajaumont était l'invité de France Bleu Limousin ce vendredi matin.

IL est porte-parole du mouvement Ensemble en Limousin, un mouvement qui ne fait pas partie de la France Insoumise, mais milite à ses côtés pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Stéphane Lajaumont était l'invité de France Bleu Limousin à 8h20 ce vendredi.

Comment expliquer la dynamique Mélenchon ?

Dynamique : Cette montée en puissance est due à un travail de terrain qui a commencé il y a plus d'un an, relayé par des mouvements sociaux comme celui sur la loi travail, qui refuse la précarisation. Et puis il y a l'utilisation des réseaux sociaux, et des innovation comme le meeting à hologramme donc c'est une manière de poser la question du "faire autrement". Et puis sur les réseaux sociaux, la campagne est relayée par une grande partie de la jeunesse, c'est une campagne qui porte auprès des jeunes. Mais il ne s'agit pas d'un casting, l'idée c'est d'accéder au pouvoir pour mettre en oeuvre un programme. Et le personnage est un pédagogue, même s'il a certains aspects qui m'irritent parfois un peu à titre personnel, il a une capacité à expliquer ce programme au plus grand nombre et on le voit avec la réussite des meetings.

Serait-il mieux placé qu'Emmanuel Macron pour battre Marine Le Pen ?

Dans la dynamique actuelle, entre l'orientation portée par Benoît Hamon qui est assez juste sur un certain nombre de sujets, mais qui ne correspond pas au PS, qui a renoncé à toute politique écologique et à toute politique sociale, il serait bien que Benoît Hamon renonce à sa candidature pour aider à élargir encore la campagne de Jean-Luc Mélenchon, et que ça permette à la fois de combattre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Parce que bien évidemment que Jean-Luc Mélenchon est mieux placé qu'Emmanuel Macron pour battre Marine Le Pen. Emmanuel Macron, il peut faire illusion, alors que c'est un homme du système. Ce sont les miracles de la société de communication : il incarne une forme de nouveauté, mais sa politique, dans 5 ans, elle aura encore renforcé l'extrême-droite, parce qu'elle renforce les inégalités sociales et les injustices.

Mais ce retrait vous n'y croyez pas ?

Ce n'est pas le retrait personnel de Benoît Hamon, parce qu'il est tenu par un engagement par rapport à son parti. Par contre, c'est appeler au retrait des électeurs, pour qu'ils se reportent en masse, et qu'ils n'aient pas à choisir au second tour entre le capitaliste et la xénophobe.