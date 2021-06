Sur l'écologie, "le travail à faire est monstrueux" affirme Claire Desmares-Poirrier

Les langues régionales et l'écologie, priorités de la liste Bretagne d'Avenir. Sa tête de liste, Claire Desmares-Poirrier, dénonce le green-washing de la campagne pour les élections régionales en Bretagne.

La campagne pour les régionales a débuté dès le mois de septembre pour Claire Desmares-Poirrier, tête de liste Bretagne d'Avenir. La liste fédère huit partis politiques, dont Europe écologie les Verts, Génération écologie et l'UDB.

Après la censure partielle de la loi sur les langues régionales par le Conseil constitutionnel, la liste propose de doubler le budget régional consacré à la langue bretonne, passer de 7 à 15 millions d'euros : "Je veux doubler le budget pour les langues bretonnes, breton et gallo, c'est essentiel. On voit aujourd’hui la défiance de l’État central à l'égard de nos langues. La région peut accompagner la formation des enseignants, la vie des structures qui soutiennent la langue, mais aussi l'aménagement des transports pour accompagner les élèves ou la visibilité des langues dans l'espace public et la vie culturelle."

Tout le monde parle d'écologie, il était temps

Mais que peut apporter une liste écologiste alors qu'une bonne partie des candidats met du vert dans ses propositions ? "Je suis très heureuse que tout le monde parle d'écologie car il était temps. L'écologie c'est l'avenir de la Bretagne. Aujourd'hui on est entre green washing et green bashing d'un jour sur l'autre. En terme de sincérité, pour la majorité sortante, le bilan parle : sur les algues vertes, l'autonomie énergétique, les énergies renouvelables, le chemin à faire est monstrueux, il n'y a plus d'écologie à la région car il n'y a plus d'écologistes dans la majorité."

Ces propositions sont réalistes

Mais ces propositions sont-elles réalistes ? "100% d'énergies renouvelables en 2050 c'est réaliste. Certains pays ont cette ambition. En Bretagne il y a beaucoup de retard. Oui, il y a des oppositions aux éoliennes notamment, c'est normal, chaque changement implique des tensions. C'est un chemin mais il y a aussi une énergie phénoménale" conclut Claire Desmares-Poirrier.