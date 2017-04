Etape 2. Sur la route landaise de la Présidentielle 2017

Nouvelle étape de notre voyage au cœur des électeurs landais : l’aire de co-voiturage de Saint-Vincent de Paul.

Il y a cinq ans, avant l'élection de 2012, c’était un parking "sauvage", boueux, avec une trentaine de voitures. Aujourd’hui, un peu plus loin, on découvre une aire aménagée par le conseil départemental des Landes, plus de 120 places pleines tous les jours, par ces Landes qui se lèvent tôt pour aller travailler.

Avec les Landais qui se servent des transports en commun pour aller travailler.

Une aire dédiée à la mobilité des travailleurs landais © Radio France - Christophe Van Veen

Dans le deuxième département de France en superficie, la question des transports est toujours plus cruciale pour les travailleurs. Le co-voiturage a explosé. L’aire de Saint-Vincent de Paul, la plus importante, fait le relais entre Bayonne, Dax et Mont-de-Marsan. On peut aussi y prendre un car qui rejoint la préfecture.