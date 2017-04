Sur la route landaise de la Présidentielle 2017 : au marché de Biscarrosse

Jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle, France Bleu Gascogne vous emmène en voyage sur les routes des Landes. Ce vendredi, c'est le jour du marché à Biscarrosse, une terre électorale qui penche de plus en plus à droite.

Au nord-est du département, le vendredi , c'est le jour du marché de Biscarrosse. Nous sommes dans la région des Grands Lacs, une zone où le vote Front National progresse de scrutin en scrutin.

L'emblématique rond-point de l'hydravion à l'entrée de Biscarrosse. © Radio France - Christophe Van Veen

Aux dernières élections régionales, le canton de Parentis et de Biscarrosse a vu le parti de Marine Le Pen arriver en tête. Lors des cantonales, au second tour, on a assisté à un duel entre la droite UMP et la droite frontiste. Dans cette terre de droite, un centre d'accueil des migrants a été ouvert deux hivers de suite, en 2015 et 2016. Le contexte semble plus que jamais favorable à une poussée de l'extrême droite.

Le savoir-faire landais est mis à l'honneur. © Radio France - Christophe Van Veen

Les spécialités marocaines sont aussi très appréciées. © Radio France - Christophe Van Veen