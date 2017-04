Sur la route landaise de la Présidentielle 2017 avec les supporters du club de rugby de Tyrosse

Jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle, France Bleu Gascogne vous emmène en voyage sur les routes des Landes. Dernière étape au stade de rugby de Saint Vincent de Tyrosse, juste avant le match.

On the road again. On touche au but avec le premier tour de l’élection présidentielle. Nous posons le micro de France Bleu Gascogne dans le mythique stade de la fougère de Saint Vincent de Tyrosse. L’antre de l’Union Sportive Tyrossaise, l’équipe de rugby qui évolue en Fédérale 1, est à l’image de la devise du club : « Notre force, c’est d’y croire ».

Tyrosse : sa force, c'est d'y croire ! © Radio France - Christophe Van Veen

Ce dimanche après-midi, sous le chapiteau bondé, près de la pelouse, a lieu le grand repas des Esquiros, les anciens de l’UST. Ambiance du tonnerre, fraternité de rugby. On a quand même essayé de causer de la présidentielle, une dernière fois.

On révise les paroles avant de chanter. © Radio France - Christophe Van Veen

Thierry Coma au chant, auteur des paroles. © Radio France - Christophe Van Veen

La fameuse fougère. © Radio France - Christophe Van Veen

Le stade de la fraternité. © Radio France - Christophe Van Veen

On a terminé par là ! © Radio France - Christophe Van Veen

