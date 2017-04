Sur la route landaise de la Présidentielle 2017 avec les travailleurs de Rion-des-Landes

Jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle, France Bleu Gascogne vous emmène en voyage sur les routes des Landes. A l'heure de la pause déjeuner, nous sommes à Rion, au centre des Landes, dans deux restaurants populaires.

Au cœur des Landes, à Rion, la patrie de Maïté nous accueille à l’heure de la pause déjeuner. Nous allons du Marco Polo (l’ancien relais de Maïté) au Bosquet le plus ancien commerce de la commune du centre des Landes.

Le midi, manœuvres et cadres se croisent au restaurant populaire. L'industrie du bois et de la chimie sont encore pourvoyeuses d'emplois, contrairement à la commune de Linxe, non loin de là, où Darbo et ses 130 salariés ont été rayés de la carte l'an dernier. A Rion, Egger, le concurrent de Darbo, est toujours en activité. Tout pourrait aller pour le mieux, mais ce n'est pas le sentiment qu'on a dès qu'on commence à parler de la présidentielle.

Affichage sauvage près de la voie ferrée. © Radio France - Christophe Van Veen

Voilà qui donne le ton. © Radio France - Christophe Van Veen

Au Bosquet, le bar-restaurant de Christophe. © Radio France - Christophe Van Veen

"Bella ciao ! " interprété à l'orgue de barbarie. © Radio France - Christophe Van Veen