Sur la route landaise de la Présidentielle 2017 avec un punk anarchiste

Jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle, France Bleu Gascogne vous emmène en voyage sur les routes des Landes. Ce mercredi, le hasard nous met sur la route d'un punk passionné de politique.

L’avantage du road trip, c’est qu’on y fait des rencontres imprévues, et dans le cas présent, improbables. Imaginez à l’orée d’une forêt, près de l’Adour, collée à une route, une tente qui arbore un drapeau de pirate. Devant la tente, pour bloquer l’accès, une Clio jaune délavé, avec sur le pare-brise un rutilant carton sur lequel est peint le A de Anarchie.

On est accueilli par Terry et ses chiens. Terry a vécu dix ans dans la rue, il n’ambitionne pas de vivre vieux et opulent, mais libre, totalement libre. Un anarchiste qui se passionne pour la politique. Ce mercredi, comme tous les mercredi, il achète le Canard Enchaîné. Terry est fier de sa crête rouge de punk, il est une sorte d’indien qu’on n’est pas près d’enfermer dans une réserve.

Un campement de fortune en bord de route. © Radio France - Christophe Van Veen