Sylvie Bourdier, candidate aux municipales à Guéret : "nous sommes prêts"

La liste "Guéret en Commun" que conduit Sylvie Bourdier est arrivée en 3e position le 15 mars dernier, avec 25,82% des suffrages exprimés. Mais explique la candidate, rien n'est encore joué. "Les trois premières listes sont dans un mouchoir de poche, avec un écart de voix qui n'est pas considérable". La liste conduite par Sylvie Bourdier a recueilli 851 voix, contre 913 voix pour Marie-Françoise Fournier et 1 087 pour Eric Corréia.

Notre programme a des fondations très solides

Sylvie Bourdier mise sur son programme pour faire la différence. "La pandémie, explique-t-elle a certainement fait réfléchir beaucoup de nos concitoyens. Je crois que beaucoup de gens se sont posés les bonnes questions. Nos propositions correspondent aux besoins de la population. Ce ne sont pas des propositions fantaisistes, des projets hasardeux ou pharaoniques. Ce sont des propositions qui vont dans le sens du quotidien de tous nos concitoyens, sans exception. Nous avons bien sur revu nos propositions avec modestie en sachant qu'il faudrait bien sur dégager des priorités mais le socle est là. Le socle, c'est le socle de la gauche à Guéret, de la vraie gauche. C'est un socle social, un socle solidaire, un socle qui préserve l'environnement et là, nous sommes prêts".

Mobiliser les électeurs

Le premier tour a été marqué par une forte abstention, près de 58%, mais Sylvie Bourdier ne doute pas de la mobilisation de son électorat au second tour. "Nous allons utiliser les réseaux sociaux, les tractages. Encore une fois, nous avons toujours choisi de nous adresser, dans les quartiers, aux gens directement. Notre liste est composée de gens qui sont issus de tous les quartiers. Nous ne représentons pas une caste mais bien l'ensemble de la population. Les priorités du moment ne sont malheureusement pas pour beaucoup d'entre nous, cette élection et peut-être que la date du 28 juin n'est pas la meilleure. Mais nous serons présents, et nous ferons en sorte d'inviter beaucoup de gens à nous rejoindre. S'ils veulent vraiment une gestion municipale qui tienne la route pour la suite, il ne faut pas qu'ils se trompent, c'est à ce moment là qu'il faudra se mobiliser".