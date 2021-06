Sylvie Marcilly prête pour diriger le conseil départemental de la Charente Maritime

Il n'y a pas d'alternance en Charente-Maritime à l'issue du second tour des élections départementales 2021, contrairement à ce qui vient de se passer dans le département voisin de la Charente. La majorité sortante de la Droite et du Centre est confortée mais le conseil départemental pourrait bien être dirigé par une femme, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent dans son histoire. Sylvie Marcilly est en effet la seule candidate déclarée pour succéder à Dominique Bussereau, elle l'a déclaré une fois les résultats connus dimanche soir et la défaite de son concurrent Lionel Quillet entérinée.

La défaite surprise de Lionel Quillet ouvre un boulevard à Sylvie Marcilly

L'homme fort de l'île de Ré a été lourdement battu sur son canton par son grand rival Patrice Raffarin. Près de 2.000 voix d'écart séparent les deux hommes. Avec une participation à la hausse par rapport au premier tour, c'est un désaveu cinglant pour Lionel Quillet.

La droite et le centre se retrouvent ce matin pour désigner leur candidat(e). La majorité départementale est légèrement érodée avec la perte de trois cantons (Lagord, Tonnay-Charente et les Trois monts dans le sud Charente Maritime) mais elle gagne deux autres cantons en parallèle , à Marans et Saintes.