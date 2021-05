Territoriales 2021 : « Corse, terre de progrès », la liste de Jean-Charles Orsucci

Déjà élu dans l’opposition à l’Assemblée de Corse, Jean-Charles Orsucci, avoue avoir eu quelques difficultés à constituer cette liste et déplore « quelques tentatives de déstabilisation ».

Derrière le maire de Bonifacio, on retrouve à la deuxième place Marie-Hélène Padovani, conseillère territoriale Andà per Dumane et maire de San Martino di Lota, en troisième position, Séverin Medori, le maire de Linguizetta, ou encore, en quatrième position, Hélène Salge, une proche de Jean Zuccarelli pour les radicaux et la gauche bastiaise.

C'est une liste, « estampillée centre gauche mais qui peut tendre la main au centre droit » explique Jean- Charles Orsucci, qui précise qu’il s’agit avant tout d’une liste « progressiste, pragmatique et républicaine ».

Retrouvez l’intégralité de la liste « Corse, terre de progrès » ci-dessous.

1. ORSUCCI Jean-Charles, Maire de Bonifacio, Premier Vice-Président de la Communauté de Communes du Sud-Corse, Président du groupe Andà per Dumane à l’Assemblée de Corse

2. PADOVANI Marie-Hélène, Maire de San-Martino-di-Lota, Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération de Bastia

3. MEDORI Séverin, Maire de Linguizetta, Agriculteur

4. SALGE Hélène, Conseillère municipale de Bastia, Conseillère communautaire à la Communauté d’Agglomération de Bastia, Infirmière, Bastia

5. CASABIANCA Pierre-Toussaint, Inspecteur de l’Education nationale, Ajaccio, Azzana

6. LUCCIONI Marie, Conseillère municipale de Pietrosella, Référente LREM pour la Corse, Vice-Présidente de la fédération française de taekwondo et disciplines associées

7. MOZZICONACCI José-Pierre, Maire d’Olmeto, Président de la Communauté de Communes du Sartenais-Valinco, Pharmacien

8. PELLEGRINETTI Marylène, 2ème Adjointe au Maire d’Ocana, Secrétaire générale départementale à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale

9. LUCIANI Jean-Louis, Ancien Conseiller Général de la Corse-du-Sud, ancien Conseiller Exécutif de Corse

10. SAMPIERI Vanessa, Commerciale à Air Corsica, Ajaccio

11. PAOLI Jean-François, Directeur général concession automobile, Vice-Président du Mouvement Radical, Bastia

12. SOULAS Marie-Thérèse, Responsable administrative de la Faculté de droit et de Science politique à l’Università di Corsica, Corte

13. SUSINI Guy, Maître de conférences des Universités, Moca-Croce

14. VITTE Gabrielle, Adjointe au Maire de Cognocoli-Monticchi

15. ANTONI Francis, Retraité EDF, Conseiller municipal de Murato

16. DI VICO Lolla, Fonctionnaire titulaire au Ministère de la Transition Ecologique, Bastia

17. AGOSTINI Côme, Etudiant en sciences politiques, Sainte-Lucie-de-Tallano, Zonza

18. GASPAR Camille, Educatrice spécialisée, Eccica-Suarella

19. CARLOTTI Antoine-Pierre, Ancien bâtonnier d’Ajaccio, Avocat, Balogna

20. TORACCA Ursula, Technicienne supérieure au Centre Hospitalier de Bastia, Monte

21. MASSIANI David, Agent aéroportuaire, Urtaca

22. FANTI Béatrice Olga, Infirmière libérale, Bastia

23. GUIDICELLI Antoine, Cadre bancaire retraité, 1er Vice-Président du syndicat d’apiculteurs de Haute-Corse, membre du comité national de l’Union Nationale de l’Agriculture Française, Santa-Lucia-di-Mercurio

24. PAOLI Marie-Laure, Professeur agrégé au Lycée Fesch, Ajaccio

25. ALESSANDRINI Jean-Christophe, Chef d’entreprise, Ajaccio,Vivario

26. DURASTANTI Marie-Angèle, Retraitée de mutuelle, Tox

27. BIANCARELLI Pierre-Jacques, Conseiller pédagogique de circonscription, Biguglia

28. GIUDICELLI épouse LECCIA Dominique, Directrice AGEFOS PME région Corse, Bastia

29. KADRAOUI Philippe, Fonctionnaire, éducateur sportif VTT, Ajaccio

30. FRESI Cassandra, Agent administratif dans le secteur social, Ajaccio, Zicavo

31. OGGIANO Olivier, Enseignant en activité physique adaptée, Bonifacio

32. SERRIE-ROSI Maeva, Etudiante au lycée agricole de Borgo, Bastia

33. FRANCHI Jean, Cadre à la DDTM, Oletta

34. ANDREANI Marie-Angèle, Retraitée de l’Education nationale, Adjointe au Maire d’Olmeto

35. VANDRIESCHE Guillaume, Restaurateur, Albitreccia

36. FIGARELLA Vanessa, Agent administratif territorial, Santa-Maria-di-Lota

37. PISTOROZZI Nicolas, Manipulateur d’électroradiologie médicale à l’Hôpital de Bastia, Borgo

38. COTTONI Diane, Cadre à la CPAM, Ajaccio

39. ROSSI Jean-Pierre, Agent de poste à la retraite, Ajaccio

40. PITTI-FERRANDI Catherine, Pharmacienne, Chiatra

41. POLIFRONI Bruno, Technicien supérieur, Bastia

42. BRUYERE Stéphanie, Secrétaire administrative, Propriano

43. BONINI Lisandru, Etudiant, chanteur, Ajaccio

44. MORI-BOISMAN Claude, Professeur des écoles r, San-Gavino-di-Tenda

45. PELLETIER-MAESTRACCI Sébastien, Vérificateur comptable à la MSA, Casanova

46. LUCCHINI Monique, Chef d’établissement, Pianottoli-Caldarello

47. SAUVAIRE Manuel, Commerçant, Arbori

48. GRAZIANI-VALERY Nathalie, Comptable, Bastia

49. BEAUMONT-MORACCHINI Francis, Cadre supérieur de la fonction publique territoriale en retraite, Adjoint au Maire de Bonifacio, ancien premier Adjoint de Chisà

50. KEMP FIRROLONI Dominique Cathy, Commerçante, Ajaccio, Zicavo

51. SIMI Julien, Architecte, Porto-Vecchio

52. CARRARA Nathalie, Assistante maternelle, Bastia

53. MILLELIRI Grégory, Agent technique, Bastia

54. CACAVELLI Sabrina, Fonctionnaire territoriale, Ajaccio

55. DEIANA Amédée, Responsable administratif à Kyrnolia, Sotta

56. TAMOUZE Déborah, Etudiante, Bastia

57. MINICONI Roger, Consultant en environnement maritime, Peri

58. MANDRICHI Marie-Paule, Chef d’entreprise, Adjointe au Maire de San-Martino-di-Lota

59. SERRA Damien, Retraité, Sartène

60. PAOLI Argentine, Cadre Retraité, militante associative,

61. VALAT André, Magistrat honoraire, ancien Président de la Chambre Régionale des Comptes, Ajaccio

62. DOMINICI Juliette, Enseignante à la retraite, Ancienne Conseillère Générale de Haute-Corse,

63. ISTRIA Christian, Cadre supérieur de la fonction publique territoriale en retraite, ancien Maire de Fozzano, Président de l’association pour le développement culturel en milieu rural