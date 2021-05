Territoriales 2021 « Fà Nazione », la liste emmenée par jean-Guy Talamoni

La liste menée par Jean-Guy Talamoni a été présentée dimanche à Corte. Derrière le Président de l’Assemblée de Corse, on retrouve en deuxième et troisième positions, les conseillers exécutifs sortant, Josepha Giacometti (culture) et Lionel Mortini (ODARC). Quatrième et cinquième Laura-Maria Poli et Petru Antone Tomasi, tous deux élus à l'Assemblée de Corse. Des élus qui conduisent donc en quelques sortes une liste majoritairement constituée de militants. A noter l’absence de François Sargentini, actuel conseiller exécutif à la tête de l’office de l’environnement.

Retrouvez l’intégralité de la liste « Fà Nazione » ci-dessous.