Territoriales 2021 : « Fà populu inseme », la liste de Gilles Simeoni

Elle était très attendue, la liste Fà Populu Inseme a été dévoilée dimanche à Corte. Une liste qui fait une large place à l'ouverture avec quelques prises de choix pour le président de l'exécutif. Ainsi à la troisième place, on retrouve Alex Vinciguerra, le président de la CADEC, la caisse de développement économique de la Corse et à la sixième place, Angèle Bastiani, maire de l'Ile-Rousse. La cinquième place est quant à elle occupée par Gilles Giovannangeli, l'ancien maire de Lecci. On peut également noter en « bas de tableau », la présence de Gilles Cioni, capitaine du SCB, club décidément en vogue pour ces élections.

Gilles Simeoni qui peut également compter sur la présence de ses proches dans l'hémicycle comme Marie-Antoinette Maupertuis qui se retrouve à la deuxième place ou encore Jean Biancucci et Hyacinthe Vanni.

Retrouvez l'intégralité de la liste : « Fà populu inseme » ci-dessous