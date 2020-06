Municipales à Thonon-les-Bains : Christophe Arminjon remporte enfin le fauteuil de maire

À l'issue du second tour des élections municipales à Thonon-Les-Bains, c'est la liste de Christophe Arminjon qui l'emporte avec 48,36% des suffrages face à celle de Jean-Baptiste Baud (27,39%) et de Franck Dalibard (24,25%)

C'est donc Christophe Arminjon qui prendra la succession de Jean Denais après 25 ans passés à la tête de la ville de Haute-Savoie.

Au premier tour, la liste de Christophe Arminjon (divers droite) avait remporté le plus de voix (35,5 %) des votes devant l'ancienne adjointe Astrid Baud-Roche (17,9 % - divers droite), la liste de gauche de Jean-Baptiste Baud (15,79 %) et Franck Dalibard (10,3 %- divers)). Contre toute attente, Astrid Baud-Roche et Franck Dalibard se sont mis d'accord et avaient fusionné en laissant la tête de liste à Franck Dalibard.