Toulouse: la Métropole part en guerre contre l'affichage électoral sauvage

Pour limiter autant que possible l'affichage sauvage, Toulouse Métropole lance un avertissement aux partis politiques et à leurs candidats aux élections présidentielle et législatives. Le décollage de toute affiche illicite sera facturé 12 euros au parti fautif

En ces temps où les affiches des candidats à l'élection présidentielle mais aussi aux législatives de juin commencent à fleurir un peu partout, Toulouse Métropole lance un avertissement aux partis politiques: le décollage des affiches illicites par les services propreté de la collectivité leur sera refacturé.

12 euros par affiche illicite décollée

Dans un courrier adressé aux formations politiques et à leurs représentants locaux, le vice -président en charge de la propreté à Toulouse Métropole leur rappelle que la propagande électorale est réglementée par le Code de l'environnement. Pour éviter que "l'esthétique urbaine et le cadre de vie des habitants ne soient dégradés" par des affiches collées hors des sites autorisés, il les sensibilise au coût que cela pourrait avoir pour eux

"Tout affichage illicite repéré sera enlevé par les équipes en charge de la propreté de Toulouse Métropole ; cette opération sera ensuite refacturée au parti concerné à hauteur de 12€ par affiche retirée" averti le courrier