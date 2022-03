Tours et Amboise recherchent encore plusieurs dizaines d'assesseurs pour les élections présidentielles

À deux semaines des élections présidentielles, les villes de Tours et d'Amboise recherchent encore des présidents de bureaux de vote et des assesseurs pour faire voter les citoyens tourangeaux. Heureusement, Tours peut compter sur quelques irréductibles, qui participent à tous les scrutins, comme Martine Lambert, habitante des Fontaines.

Martine Lambert, assesseur depuis trois décennies

Martine Lambert habite dans ce quartier depuis 1989. C'est ici qu'elle a commencé, par le dépouillement, il y a plus de 30 ans. "J'ai vu qu'ils avaient besoin de quelqu'un, j'ai essayé de les aider. C'est ainsi que j''ai continué à être présidente de bureau de vote et assesseur, en fonction des besoins", déclare-t-elle.

Cette année elle sera présidente de bureau pour l'élection présidentielle, certainement dans son quartier. Pour elle, c'est un devoir citoyen. "On est dans un pays où nous avons la liberté de nous exprimer. On voit ce que ça donne dans les pays où ce n'est pas le cas."

C'est un bijou qu'il ne faut pas altérer.

Martine Lambert, chez elle, aux Fontaines © Radio France - Juliette Geay

Un engagement qui remonte à l'enfance

En réalité son engagement remonte même à plus loin. En 1961, alors qu'elle a 12 ans, elle entre pour la première fois dans un bureau de vote. "C'était pour le "oui" ou "non" pour l'Algérie indépendante. Ça m'a réellement impressionnée."

Depuis, elle est volontaire à chaque scrutin, mais elle a de plus en plus de mal à trouver des collègues de bureau. Elle a donc un message pour celles et ceux qui seraient intéressés. "C'est intéressant de voir le résultat de tout ce qui a été dit pendant un certain temps, avec des gens de différents opinions."

Ce n'est rien du tout, sur une vie, ce que l'on donne pendant une journée.

A Tours, la mairie recherche encore une trentaine d'assesseurs

Il manque environ 30 personnes pour tenir les bureaux de vote tourangeaux durant les deux tours de l'élection présidentielle explique Annaelle Schaller, adjointe à la mairie de Tours, en charge de la démocratie permanente et des élections. "Nous recherchons encore sur certains sites uniquement : à Douets, à Montsoudun, à Bouzignac, à Maryse Bastié et au Sanitas ; il nous faut rééquilibrer géographiquement."

Nous recherchons des assesseurs titulaires pour la journée, jusqu'au dépouillement, mais nous pouvons aussi avoir des assesseurs suppléants qui viennent pour la demi-journée, en soutien.

"On a plus de chance de rencontrer l'amour au bureau de vote"

Pour tenter de trouver des assesseurs, la Ville de Tours mise sur l'humour. Elle a dévoilé une campagne de communication avec 5 bonnes raisons pour tenir le bureau de vote. Par exemple : trouver des idées de prénom pour son prochain enfant, avoir la chance de crier "a voté" toute la journée, ou peut-être trouver l'âme soeur.

"On a plus de chance de rencontrer l'amour au bureau de vote que sur les sites de rencontre", s'amuse l'adjointe. "C'est aussi prendre une nouvelle habitude, une nouvelle résolution d'aider à ce dispositif pour les élections présidentielles."

De son côté, la Ville d'Ambroise recherche encore environ 20 personnes pour le premier tour, et 15 pour le second tour. Vous aurez pour mission d'accueillir les électeurs, de vérifier les pièces d’identité et de veiller au bon déroulement des opérations de vote. Pour être assesseur, il suffit d'être majeur et d'être inscrit sur les listes électorales de la ville où l'on s'inscrit.

Informations et inscriptions : Mairie d'Amboise 02 47 23 47 23