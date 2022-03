Un chercheur publie des bulletins de vote nuls insolites

Il y a les abstentionnistes, ceux qui votent pour un candidat et puis... les votes nuls. Des votes qui ne sont pas comptabilisés et sur lesquels s'est penché Jeremie Moualek. Depuis février, ce chercheur en sociologie publie chaque jour sur son compte twitter des photos de bulletins originaux.

Des blagues, des photomontages, des pamphlets... on trouve de tout sur les bulletins de vote nuls que partage Jérémie Moualek sur son compte Twitter. Chaque jour, ce beauvaisien publie un bulletin archivé dans le département de l'Oise principalement, ainsi qu'en Seine-Saint-Denis. "Ces bulletins sont issus d'une recherche que je fais depuis 2012 sur le vote blanc et nul." A ce jour il a collecté plus de 20 000 bulletins allant du référendum de Maastricht en 1992 aux élections présidentielles de 2012.

L'objectif de cette démarche : donner de la visibilité à ces votes "invisibles". "Le vote est un acte social qui peut se traduire de plein de manières différentes. Même un bulletin nul peut en réalité être synonyme d'un investissement des personnes dans l'acte de vote. Que ce soit une lettre ou un slogan écrit sur les bulletins, c'est un geste très pensé" explique Jérémie

Tantôt rigolos, tantôt touchants, chaque bulletin nul raconte une histoire pour le chercheur. Dans certaines enveloppes, on y trouve également des objets : feuilles, préservatifs et même un ticket de caisse, "symbole d'un pouvoir d'achat en berne" analyse t-il. "Je me souviens également d'une _lettre d'une électrice qui faisait part de sa souffrance quotidienne dans son quartier à Beauvais_. Ca m'a surpris qu'on puisse se livrer ainsi sur un bulletin de vote, et en même temps ça marque" conclut-il.

Petit florilège des meilleurs bulletins partagés à ce jour :

