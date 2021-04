Un collectif contre la réouverture de la ligne SNCF Alès-Bessèges tente de se faire entendre

A l'horizon 20025-2026 la réouverture de la ligne SNCF Alès-Bessèges. Une ligne fermée il y a une dizaine d'années et qui a été reprise à son compte par la région Occitanie. Elus et association de défense applaudissent, pas une partie des riverains qui ont monté un collectif contre cette réouverture

Il y a une voix qu'on n'a jamais entendue c'est celle des opposants à la réouverture de la ligne SNCF Alès-Bessèges. Cette ligne commerciale abandonnée depuis des lustres devrait revoir le jour en 2025 avec le soutien financier de la région Occitanie. Région alertée par nombre d'élus ou d'un comité de défense qui militaient depuis des années en ce sens. Un collectif récemment monté tente de s'opposer à cette réouverture et milite activement pour l'abandon du projet.

Lutter contre un rouleau compresseur

Pour se faire entendre, une page sur les réseaux sociaux et un pétition en ligne accompagnée d'une pétition-papier (près de 200 signatures), malgré sa petite taille, le collectif n'entend pas baisser les bras. Il y a du Don Quichotte dans ce collectif de riverains. Une poignée qui redoute dans les 4 ans sur une ligne désertée depuis une dizaine d’années le retour du train-train quotidien. (14 allers-retours jour-7 Jours sur 7). "Le bruit en pleine campagne", la perte mobilière pour des maisons achetées avec la certitude que "la ligne ne fonctionnerait plus en commercial".

Reportage à Saint-Privat-des-Vieux (Gard).

Investissement disproportionné et politique

A chaque élection régionale la ligne Alès-Bessèges resurgissait avant de retourner à son silence mais cette fois, débroussaillement et fournitures de rails sont bien réels. " On nous l'annonce comme projet, mais les jeux - politiques - sont faits". Autre argument avancé par le collectif, "_68 millions d'euros d'investissements_, 2 millions/Annuel en frais de fonctionnement pour combien de passagers ?" Fermée en 2012 même question et réponse incertaine.

Nicolas Boisson, membre du collectif contre la réouverture de la ligne SNCF.

On est venu à la campagne pas pour entendre les trains se succéder

Le pot de terre contre le pot de fer, ou bien, "nous sommes face à un rouleau compresseur", le collectif ne se fait pas d'illusion, mais, présent à une réunion de concertation - ou il n'a pas reçu tous les éclaircissements - il entend bien faire entendre sa voix. "Vous imaginez le bruit en pleine campagne", mais aussi la perte mobilière pour des maisons achetées avec la certitude que "la ligne ne fonctionnerait plus en commercial".